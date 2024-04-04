الكنيسة تكشف ترتيبات حضور قداس العيد للبابا تواضروس

كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات حضور قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة.

وقالت الكنيسة في بيان لها، على أبناء الكنيسة الراغبين في حضور صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت 4 مايو 2024 اتباع ما يلي، يسجل الشخص اسمه في الكنيسة التابع لها، مع صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص به.

كل كنيسة تجهز كشوف بأسماء أبنائها مرفق بها صور بطاقات الرقم القومي

وتابع البيان، أنه تقوم كل كنيسة بتجهيز كشوف بأسماء أبنائها مرفق بها صور بطاقات الرقم القومي تسلم الأوراق المشار إليها لمكتب وكيل عام البطريركية بالقاهرة في موعد أقصاه يوم الاثنين 15 أبريل الجاري.

واختتم البيان، سيتم تجهيز دعوات الحضور بحيث يكون لكل شخص دعوة مدون بها اسمه، حيث يتوجب عليه تقديمها مع بطاقة الرقم القومي عند دخوله الكاتدرائية يوم قداس العيد، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة وكبار رجال الدولة، وذلك مساء السبت 4 مايو 2024.

ويتم بث الصلوات عبر التليفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

ويشارك البابا تواضروس في إتمام صلوات قداس عيد القيامة عدد من أساقفة الكنيسة منهم الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي.

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.