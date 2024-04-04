الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

مطران المنيا للكاثوليك يتفقد اجتماع شباب المرحلة الثانوية بكنيسة العذراء

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد الأنبا باسيليوس، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، اجتماع الشباب للمرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بجاهين.

كان فى استقباله الآباء الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، ومسئولو وأعضاء الاجتماع. 
وأجرى الأنبا باسيليوس حوارًا مفتوحًا مع شباب الاجتماع، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم. 
وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم مؤكدا فيها على المواظبة على أهمية الصلاة وقراءة الكتاب المقدس بعمق والالتزام بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية وممارسة الأسرار المقدسة بها والتفاني في خدمة الكنيسة.

وأعطى كلمة تشجيعية للخدام وتوجيهاته لهم، مؤكدا على كيفية التعامل مع المخدومين وتنوع المواضيع واستخدام وسائل متنوعة لجذب مخدوميهم للكنيسة.
وفي سياق الزيارة اجتمع الأنبا باسيليوس مع أعضاء مجلس الكنيسة بحضور الأباء، مشجعا إياهم على التفاني في خدمة الكنيسة، مختتمًا اللقاء بتوجيهاته الرعوية متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة.

الانبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك إجتماع الشباب للمرحلة الثانوية بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

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