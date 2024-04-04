الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البطريرك يونان يزور المطران باولو السفير البابوى فى لبنان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار  البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، المطران باولو بورجيا السفير البابوي في لبنان، وذلك في مقرّ السفارة البابوية في حريصا.

رافق البطريرك في هذه الزيارة، المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية. وحضر اللقاء المونسنيور جيوفاني بيكييري القائم بالأعمال وسكرتير السفارة البابوية.

وتوجّه بالتهنئة إلى سيادته بمناسبة عيد قيامة الرب يسوع من بين الأموات، مع التمنّيات بأن يكون هذا العيد مبعث خير وبركة وسلام وطمأنينة، داعيًا لسيادته بالنجاح الدائم في مهامه لما فيه خير الكنيسة الجامعة ولبنان العزيز، البلد - الرسالة.

وشكره على زيارته، وبادله التهاني والدعاء بالصحّة والعافية والتوفيق في متابعة رعايته للكنيسة السريانية في خضمّ الظروف الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى التطرُّق إلى شئون كنسية عامّة تتعلّق بالكنيسة الجامعة، فضلًا عن آخر مستجدّات الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.

ماراغناطيوس بطريرك السريان الكاثوليك السريان الكاثوليك المطران باولو السفير البابوي السفارة البابوية

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