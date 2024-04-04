الدكتور أندريه زكى: نؤمن ونثق أن الله سينقل مصر إلى أرض الخير

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأربعاء، في الإفطار الذي نظمته الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، برعاية الدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة.

أبرز الحضور خلال حفل الإفطار

وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب المصري، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان المصري، والمستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات، والفنانة الكبيرة إلهام شاهين، والدكتور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، والدكتور مصطفى سعيد مدير عام أوقاف شرق القاهرة، والشيخ مظهر شاهين، والشيخ إبراهيم رضا، ومن مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور فريدي البياضي، والمهندس طارق شكري، والدكتورة ندى ألفي، والشيخ هادي مرجان، وعدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي وأصدقاء كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

وخلال كلمته، رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالحضور معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاهد المحبة المصرية الصادقة التي تجمع المصريين في هذه الأيام المباركة، متمنيًا لمصر دوام السلام والتقدم والازدهار، مضيفًا: "نشكر الله على بلادنا، ونؤمن بيقين الإيمان ونثق أن الله سينقل مصر إلى أرض الخير".

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تكريم الدكتور القس ثروت قادس

كما شارك الدكتور القس أندريه زكي في حفل تكريم الدكتور القس ثروت قادس، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للحوار السابق، ورئيس اتحاد المجلس الأعلى للجاليات المصرية بألمانيا، بمناسبة مرور 60 عامًا على رسامته قسًّا، وذلك بالكنيسة الإنجيلية الأزبكية.

جاء ذلك بحضور الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، والمطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وعدد كبير من قيادات سنودس النيل والطائفة الإنجيلية ورعاة الكنائس، وقادة فكر المجتمع المصري.