الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع شباب المرحلة الجامعية بكنيسة السيدة العذراء بطوه

تفقد مساء أمس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع شباب المرحلة الجامعية، بكنيسة السيدة العذراء، بطوه.

شارك في اللقاء الأب داود رياض، والأب فيلوباتير جاد، راعيا الكنيسة، والأخوات الراهبات، وأجرى مطران إيبارشية المنيا حوارًا مفتوحًا مع شباب الاجتماع، مستمعا إلى آرائهم، ومقترحاتهم.

التأكيد على أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبنائه الشباب، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، والصلاة اليومية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، بالإضافة إلى ممارسة الأسرار الكنسية.

وفي كلمته لخدام اجتماع المرحلة الثانوية، شدد راعي الإيبارشية أهمية استخدام وسائل متنوعة، لجذب مخدميهم، خلال الفترة الماضية إلى الكنيسة.

تفقد اجتماع شباب المرحلة الثانوية بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

جدير بالذكر أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كان قد تفقد اجتماع شباب المرحلة الثانوية، بكنيسة السيدة العذراء، بجاهين.

شارك في اللقاء الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع شباب الاجتماع، مستمعا إلى آرائهم، ومقترحاتهم.

وفي كلمته لخدام اجتماع المرحلة الثانوية، شدد راعي الإيبارشية أهمية استخدام وسائل متنوعة، لجذب مخدميهم، خلال الفترة المقبلة إلى الكنيسة.

وفي سياق متصل، التقى الأنبا باسيليوس أعضاء مجلس الكنيسة، بحضور الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

وتواصل الكنيسة الكاثوليكية بمصر الصوم الكبير الذي بدأته في 17 مارس 2024، ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد الذي يحدد في أي سنة من السنين بحسب قاعدة حسابية مضبوطة بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإنما في يوم الأحد التالي له حسب تعاليم كنيسة الإسكندرية والتي تبعها العالم كله في القرون الأولى للمسيحية