موعد احتفال الكنيسة بأحد الشعانين 2024

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأحد الشعانين أو حد السعف 2024، في 28 أبريل 2024، بإقامة قداسات بمختلف الكنائس.

أسماء أحد الشعانين

أحد السعف.. أحد الخوص.. أحد الشعانين"، جميعها أسماء يوم واحد تمر به الكنيسة المصرية في العام، وهو الأحد السابع من جهة الترتيب منذ بداية الصوم الكبير البالغة مدته 55 يومًا مُتصلة، هى الأكثر نُسكًا بين مناسبات وأصوام المصريين التابعين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قراءة الأناجيل الأربعة

وقداس الشعانين هو الوحيد فى العام الذي تقرأ فيه الأناجيل الأربعة، وذلك لأن واقعة دخول السيد المسيح أورشليم ذكرها الإنجيليون الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.

الكنيسة تقرأ فصلًا من الإنجيل فى كل زاوية من الزوايا الكنسية لسببين، الأول للدلالة على انتشار الإنجيل فى كل أقطار الأرض الأربعة، والثانى لأن كل إنجيل من الأناجيل الأربعة روى خبر دخول الرب يسوع أورشليم، فهى تقرأ فى كل جهة فصلًا منها إشارة إلى أن بناء المسيحية يشيد على هذه الأعمدة الأربعة، وبالتالى على يسوع نفسه حجر الزاوية الذى نادى بها الرسل فى كل مكان وتنشد به الكنيسة الآن وإلى نهاية الزمان.

وفى نهاية القداس، يُصلَّى طقس التجنيز العام، وهو أحد طقوس أسبوع الآلام، والذى لا تصلى فيه الكنائس على المنتقلين بداية من «أحد الشعانين» إلى الجمعة العظيمة، ولكنها تصلى بصلوات «أسبوع البصخة المقدسة»، ليوجه الجميع مشاعرهم نحو آلام المسيح فى هذا الأسبوع.

وينتهى اليوم بتغيير ستار الهيكل إلى اللون الأسود، لتكتسى الكنيسة بالسواد إيذانًا بأسبوع الآلام، ثم تبدأ «البصخة المقدسة» مساء الأحد، وتستمر حتى يوم «الجمعة الحزينة»، وتُتلى التسابيح والصلوات بالألحان الحزينة، ويعقبها «سبت النور»، وبعده «أحد القيامة» للاحتفال بالعيد.

