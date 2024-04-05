الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ الأقصر بعيد الفطر المبارك

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

هنأ نّيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك،  الوزير المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

رافق الأنبا عمانوئيل خلال الزيارة وفد من أسرة الإيبارشية، حيث رحب الوزير المحافظ بنيافة الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء، وعن عمق العلاقة الشخصية، والمحبة المتبادلة، والمودة مع نيافته.

من جانبه، قدم نيافة المطران التهنئة الحارة للوزير المحافظ، وكل معاونيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربًا عن عمق، وتناغم، وعظمة هذه الأيام، التي نعيشها جميعًا كشعب مصري نسيج واحد في مسيرة نحو الله، كل بطريقته من خلال الأصوام، والصلوات، والابتهالات، والدعاءات، متوسلين إلى الله أن يحفظ بلدنا الحبيب مصر قيادةً وشعبًا.

وأشاد المستشار المحافظ بالترابط الوطيد، والعلاقات الصلبة، التي تميز الشعب المصري على مر العصور، والمودة، والتآخي بين الأفراد، والأسر وهذه المناسبات، والزيارات المتبادلة خير دليل على ذلك.

وهنأ مطران الإيبارشية المحافظ بكثافة أعداد السياح في هذا الموسم، التي تخطت سنوات عديدة ماضية، وذلك لما في هذه المدينة العريقة من حضارة، وتاريخ، وجاذبية، وأيضًا لما يجدونه من أمن، وأمان، وحسن الضيافة، والاستقبال.

وشكر نيافته المستشار لما له من رؤية في خدمة أبناء المحافظة وعلى ذات المستوى، من أجل تنشيط، ونمو السياحة، وكل الجهد المبذول على كافة المستويات. وعلى الانتهاء من المحور الجديد على مشارف مدينة الأقصر الشمالية.

وفي الختام، أثنى المحافظ على نشاط الكنيسة الكاثوليكية، وخاصة في المجال الخدمي، والتعليمي، والتربوي، والصحي. واختتم اللقاء بتبادل التهاني، والصور التذكارية.

كما هنأ نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب أداء اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيذانًا ببدء فترة رئاسية جديدة، عقب فوزه في الانتخابات، التي جرت في شهر ديسمبر الماضي.

الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك ن يافة الأنبا عمانوئيل محافظ الاقصر

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