أسعار كحك العيد 2024.. أسعار مخبوزات عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك زاد بحث المواطنين عن أسعار كحك العيد 2024 في محلات الحلويات والمخابز والتي تدخل الفرحة والسرور على قلوب الملايين خلال احتفالات العيد والتجمعات الأسرية خاصة الأطفال لذلك يرغب قطاع عريض من الأسر المصرية في شراء مخبوزات العيد.

أسعار كحك العيد 2024

بدأت كبرة محلات الحلويات في كافة محافظات الجمهورية في عرض مخبوزات العيد خلال الأيام الماضية وشهدت نسب شراء عالية وذلك رغم ارتفاع أسعار كحك العيد 2024 هذا العام عن العام الماضي بنسبة 15% بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام لذل نعرض سعر مخبوزات العيد في الأسواق والتي جاءت كما يلي:-

نصف كيلو كحك سادة سجل نحو 120 جنيه فيما سجل الكيلو نحو 230 جنيه.

نصف كيلو كحك ملبن سجل نحو 120 جنيه فيما سجل الكيلو نحو 230 جنيه.

نصف كيلو كحك العجوة سجل نحو 120 جنيه فيما سجل الكيلو نحو 230 جنيه.

نصف كيلو الكحك الميني السادة سجل نحو 146 جنيه فيما سجل الكيلو نحو 240 جنيه.

نصف كيلو كحك عين الجمل سجل نحو 150 جنيه فيما سجل الكيلو نحو 290 جنيه.

نصف كيلو كحك فسدق سجل نحو 170 جنيه فيما سجل الكيلو نحو 330 جنيه.

نصف كيلو كحك مشكل سجل نحو 125 جنيه فيما سجل الكيلو نحو 240 جنيه.

أسعار مخبوزات عيد الفطر 2024

سجلت علبة كيلو البسكويت بالنشادر في محلات المخبوزات نحو 200 جنيه.

سجلت علبة كيلو البسكويت بالبرتقال في محلات المخبوزات نحو 210 جنيه.

سجلت علبة كيلو البسكويت جوز الهند في محلات المخبوزات نحو 210 جنيه.

سجلت علبة كيلو الغريبة السادة في محلات المخبوزات نحو 280 جنيه.

سجلت علبة كيلو غريبة بالمكسرات في محلات المخبوزات نحو 330 جنيه.

سجلت علبة كيلو البيتي فور في محلات المخبوزات نحو 300 جنيه.

سجلت علبة كيلو منين سادة في محلات المخبوزات نحو 230 جنيه.

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