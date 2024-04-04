بطريقة سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كحك العيد بحشواته المختلفة

اقترب المسلمون في جميع أنحاء العالم من وداع شهر رمضان الكريم وبعد ارتفاع أسعار الكعك والبسكويت والبيتيفور تبحث ربات البيوت عن كيفية عمل الكعك وباقي مخبوزات عيد الفطر لعام 2024/1445 في المنزل.

ويقدم “الدستور” في التقرير التالي طريقة عمل كعك العيد في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة وحشوات مختلفة.



المقادير:

الكحك:

الدقيق: 1 كجم دقيق ابيض فاخر متعدد الأغراض.

السكر البودرة: 100 جرام من السكر البودرة.

الخميرة: 2 ملعقة كبيرة خميرة أو 1 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

السمن: 600 جرام سمن درجة حرارة الغرفة.

الحليب: 3 أكواب حليب بدرجة حرارة الغرفة.

السمسم: 3 ملاعق كبيرة سمسم محمص.

الفانيليا: 1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

رائحة الكحك: 1 ملعقة كبيرة من خلاصة الكحك.

ماء الورد: 1 ملعقة كبيرة ماء الورد.

رشة ملح.

رشة سكر.





طريقة عمل الكحك:

الخطوة الأولى:

قومي بإعداد الحشوات أولًا، إذا كنت لن تختاري الكحك العادي، عن طريق لفها إلى قطع بحجم الجوز ثم احتفظي بها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

الخطوة الثانية:

سخني الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية.

الخطوة الثالثة:

امزجي المكونات الجافة مع خلاصة الفانيليا ورائحة الكحك وماء الورد.

الخطوة الرابعة:

يضاف السمن ويخلط حتى يمتزج جيدا.

الخطوة الخامسة:

أضيفي الحليب بالتدريج أثناء الخلط.

الخطوة السادسة:

ابدأي في إخراج قطع بحجم ملعقة من العجين ولفيها على شكل كرات، لإضافة الحشوة اضغط بإبهامك في منتصف الكرة ثم أضيفي الحشوة، ثم دحرجيها مرة أخرى حتى يتم تغطيتها بالكامل.

الخطوة الثامنة:

قومي بعمل تصميمات، يمكنك استخدام منخل السكر أو الشوكة بدلًا من ذلك، فقط تأكد من أن الحشوة لن تتسرب.

الخطوة التاسعة:

ضعي الكحك على صينية خبز مغطاة بورق زبدة، اتركي مسافة كافية بين كل واحدة، ضعي العجامية كحك على صينية خبز منفصلة حيث ستخبز بمفردها.



الخطوة العاشرة:

توضع في الفرن لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة أو حتى تصبح متماسكة.

للحشوات:

الاختيار الأول: كحك سادة بدون حشو..

الاختيار الثاني: المكسرات.

الاختيار الثالث: حشوة العجمية

الاختيار الرابع: حشوة العجوة.

مكونات العجمية:

2 ملعقة كبيرة طحين لجميع الأغراض

3 ملاعق كبيرة سمن

1 كوب عسل

1 ملعقة كبيرة سمسم محمص

1 كوب جوز مقطع.

طريقة عمل العجمية:

نذوب السمن على نار متوسطة عالية،

يُضاف الدقيق ويُطهى حتى يصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي العسل واستمري في التحريك واتركيه حتى الغليان.

استمري في الطهي حتى تحصل على اتساق أكثر سمكًا.

أطفئي النار إذا كنت ستضيفي الجوز أو بذور السمسم، قلبيها الآن.

اتركيها ليبرد في درجة حرارة الغرفة قبل تشكيله وتبريده.

بالنسبة لكحك العجمية، اتركيها في الفرن حتى تتماسك ولن تستغرق أكثر من 10 دقائق (درجة حرارة أعلى).

اتركه ليبرد، ثم انقليه إلى رف سلكي واتركه ليبرد مرة أخرى.