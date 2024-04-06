دعاء ليلة القدر مكتوب اليوم السابع والعشرون من رمضان 2024
أيام قليلة تبقت على انتهاء شهر رمضان 2024 ومعه ينتهي البحث والمناجاة عن ليلة القدر لذلك يستغل الكثير هذه الساعات للبحث عن دعاء ليلة القدر مكتوب للإكثار من الدعاء على مدار اليوم خاصة خلال ما تبقى من ليالي رمضانية، وفي انتظار الليلة الوترية الأخيرة ليلة 29 رمضان والموافقة الاحد 8 أبريل 2024.
نذكر في التقرير التالي دعاء ليلة القدر مكتوب والذي يمكن الإكثار منه والدعاء به من بعد المغرب وحتى الفجر وخلال الليلة الوترية الأخيرة ليلة التاسع والعشرون من رمضان 2024.
دعاء ليلة القدر مكتوب
اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين، وإلى وجهك ناظرين.
اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهمَّ أصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.
اللّهم أوردنا حوض سيّدنا محمد -صلّى الله عليه وسلّم-، واجعله لنا شفيعا، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا.
اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعاء ليلة القدر 2024
يا ربّ اجعلنا من الذين نالوا ما تمنوا في ليلة القدر وقدّر لنا الرزق والتوفيق والخير من كل شيء
ندعوك يارب في هذه الليلة المباركة؛ أن ترزقنا العوض عن أياما مرت وأنت وحدك تعرف كيف مرّت، نسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل يا رب
اللهم جبرا لقلوبنا واستجابة لدعواتنا، اللهم لا تحبط لنا دعوة تمنّتها قلوبنا.
اللهم إنا نسألك خيرًا في كل اختيار، ونورًا في كل عتمة، وتيسيرًا لكل عسير، وواقعًا لكل ما نتمنى
اللهم كافئنا بعد الصبر، وأسعدنا بعد الحزن، وأرِحنا بعد التعب، اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة، وهمومنا عابرة، ومصائبنا هيِّنة يا الله
اللهم طيِّب خاطِري بما يسُرُّني
اللّهم حقِّق حُلمي، اللّهم أَجِب دعوةَ قلبي، اللّهم قدرًا جميلًا وخبرًا جميلًا ودعوةً مستجابةً
اللّهم املَأنا بسكونِ النفسِ وطمأنينةِ القلبِ وراحةِ البالِ وجميلِ السترِ وكمالِ العافيةِ يارب العالمين.
دعاء ليلة القدر رمضان 2024
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم ما أصبحت في نعمةٍ إلا بقدرتك، وما وقفت بشدّة إلا بلُطفك، وما تجاوزت الصعب إلا بعفوك
وما وجدت الطريق إلا بالعلامات منك، وما نجحت وتوفقّت ودنوت وعلوت وأصبحت وأمسيت إلا برحمتك.
اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه،وخير لم أفكر به، وحَقّق لي أمنيات ظننتها مستحيلة.. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرَّجته ولا كربًا إلا رفعته يارب العالمين
دعوك أن تجب دعواتي، وأن تفتح لي أبواب الخيرات جميعها، وأن تطمئنني كثيرًا حتى لا أخشي أي شيء
أدعوك أن تفاجئني بما أهوى كما ترضاه لي، وأن تملأ فؤادي بالفرحة التي لا يعكّر صفوها أي شيء.