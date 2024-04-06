دعاء ليلة القدر مكتوب اليوم السابع والعشرون من رمضان 2024

أيام قليلة تبقت على انتهاء شهر رمضان 2024 ومعه ينتهي البحث والمناجاة عن ليلة القدر لذلك يستغل الكثير هذه الساعات للبحث عن دعاء ليلة القدر مكتوب للإكثار من الدعاء على مدار اليوم خاصة خلال ما تبقى من ليالي رمضانية، وفي انتظار الليلة الوترية الأخيرة ليلة 29 رمضان والموافقة الاحد 8 أبريل 2024.

نذكر في التقرير التالي دعاء ليلة القدر مكتوب والذي يمكن الإكثار منه والدعاء به من بعد المغرب وحتى الفجر وخلال الليلة الوترية الأخيرة ليلة التاسع والعشرون من رمضان 2024.

دعاء ليلة القدر مكتوب

اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين، وإلى وجهك ناظرين.

اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهمَّ أصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.

اللّهم أوردنا حوض سيّدنا محمد -صلّى الله عليه وسلّم-، واجعله لنا شفيعا، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا.

اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.



دعاء ليلة القدر 2024

يا ربّ اجعلنا من الذين نالوا ما تمنوا في ليلة القدر وقدّر لنا الرزق والتوفيق والخير من كل شيء

ندعوك يارب في هذه الليلة المباركة؛ أن ترزقنا العوض عن أياما مرت وأنت وحدك تعرف كيف مرّت، نسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل يا رب

اللهم جبرا لقلوبنا واستجابة لدعواتنا، اللهم لا تحبط لنا دعوة تمنّتها قلوبنا.

اللهم إنا نسألك خيرًا في كل اختيار، ونورًا في كل عتمة، وتيسيرًا لكل عسير، وواقعًا لكل ما نتمنى

اللهم كافئنا بعد الصبر، وأسعدنا بعد الحزن، وأرِحنا بعد التعب، اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة، وهمومنا عابرة، ومصائبنا هيِّنة يا الله

اللهم طيِّب خاطِري بما يسُرُّني

اللّهم حقِّق حُلمي، اللّهم أَجِب دعوةَ قلبي، اللّهم قدرًا جميلًا وخبرًا جميلًا ودعوةً مستجابةً

اللّهم املَأنا بسكونِ النفسِ وطمأنينةِ القلبِ وراحةِ البالِ وجميلِ السترِ وكمالِ العافيةِ يارب العالمين.



دعاء ليلة القدر رمضان 2024

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم ما أصبحت في نعمةٍ إلا بقدرتك، وما وقفت بشدّة إلا بلُطفك، وما تجاوزت الصعب إلا بعفوك

وما وجدت الطريق إلا بالعلامات منك، وما نجحت وتوفقّت ودنوت وعلوت وأصبحت وأمسيت إلا برحمتك.

اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه،وخير لم أفكر به، وحَقّق لي أمنيات ظننتها مستحيلة.. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرَّجته ولا كربًا إلا رفعته يارب العالمين

دعوك أن تجب دعواتي، وأن تفتح لي أبواب الخيرات جميعها، وأن تطمئنني كثيرًا حتى لا أخشي أي شيء

أدعوك أن تفاجئني بما أهوى كما ترضاه لي، وأن تملأ فؤادي بالفرحة التي لا يعكّر صفوها أي شيء.