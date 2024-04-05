الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

ليلة القدر.. رحلة إيمانية نحو المغفرة والعتق من النار

أرشيفية
أرشيفية

ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي يفضل فيها العباد القرب من الله تعالى بالدعاء والعبادة، هى خير من ألف شهر، وفرصة عظيمة لنيل المغفرة والعتق من النار.

أدعية ليلة القدر

وردت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، العديد من الأدعية التي يُستحب الدعاء بها في ليلة القدر، منها:

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"

"اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم"

"اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت"

"اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"

وإليك بعض الأدعية الأخرى التي يمكن الدعاء بها في ليلة القدر

الدعاء بالمغفرة والعتق من النار

الدعاء بالصحة والعافية

الدعاء بالرزق والسعة

الدعاء بالهداية والتوفيق

الدعاء لقضاء الحوائج

الدعاء للإصلاح بين الناس

الدعاء للمسلمين في جميع أنحاء العالم

فضل الدعاء في ليلة القدر

فضل الدعاء في ليلة القدر عظيم، فقد ورد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".

نصائح لاغتنام ليلة القدر

  • الإكثار من الدعاء والعبادة
  • قراءة القرآن الكريم
  • التصدق على الفقراء والمحتاجين
  • الاعتكاف في المسجد
  • الإكثار من الاستغفار والتسبيح
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