جريمة الهرم.. موت غامض وسرقة مريبة

خيم الصمت على شقة "هبة" ربة المنزل، بعد العثور عليها جثة هامدة داخل مسكنها في منطقة الهرم، سُرقت بعض محتويات المنزل، تاركين وراءهم لغزًا محيرًا حول هوية الجاني ودافعه.

تفاصيل القصة

تحركت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض الجريمة، بدأت التحقيقات بفحص مسرح الجريمة، وجمع الأدلة، وسماع شهادات الجيران، ولم يهدأ رجال المباحث حتى توصلوا إلى خيط هام: "عاطل" متواجد بإحدى الشقق المستأجرة في السويس.

تمت مداهمة الشقة وضبط "عاطل" وبمواجهته اعترف بارتكابه جريمة القتل بدافع السرقة، واتضح أن زوجته كانت تربطها علاقة صداقة بـ"هبة"، وعندما علم بمرضها وإقامتها بمفردها، خطط لسرقتها.

توجه "عاطل" إلى مسكن "هبة" بذريعة الاطمئنان عليها، وهناك، انقلبت خطته إلى جريمة بشعة، خنقها بقطعة قماش، واستولى على بعض محتويات المنزل ثمّ فر هاربًا.

بإرشاده، تمّ ضبط المسروقات، واعترف "عاطل" بتفاصيل جريمته، وتمّ حلّ لغز جريمة الهرم، وكُشف عن هوية القاتل ودافعه.