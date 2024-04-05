الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر والاتحاد الأوروبى.. شراكة تعليمية لخدمة المستقبل

كريستيان برجر
كريستيان برجر

عبّر كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع مصر في المرحلة المقبلة، خاصة في مجال التعليم والتدريب والتأهيل.

وأشار برجر إلى أهمية وضع خطة تحدد الوظائف المطلوبة وبرامج التدريب التي يحتاجها الطلاب، بما يخدم المشروعات التنموية في مصر.

توسع كبير

كما أشاد برجر بحجم التوسع الكبير الذي قامت به مصر في منظومة التعليم العالي، ودورها في المنطقة بجميع المجالات.

وأكد  ترحيب الاتحاد الأوروبي للتعاون وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

واستقبل د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، السفير برجر، اليوم الجمعة، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر التعليم المشروعات التنموية في مصر منظومة التعليم العالي تعزيز الاستثمار في العنصر البشري

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