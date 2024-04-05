الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

وداعًا للانتفاخ فى العيد.. استمتع بالطعام دون قلق

انتفاخ البطن
انتفاخ البطن

عيد الفطر فرصة رائعة للاحتفال مع العائلة والأصدقاء، لكن قد يصبح الاستمتاع بالطعام صعبًا بسبب الانتفاخ.

في هذا المقال، الدستور تقدم لك بعض النصائح لتجنب انتفاخ البطن خلال العيد، حتى تتمكن من الاستمتاع بالطعام دون قلق.

قبل العيد

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

اختر البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج.

قلل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية.

قلل من تناول السكريات المضافة والمُحليات الصناعية.

اشرب الكثير من الماء.

مارس الرياضة بانتظام

حاول ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع.

اختر الأنشطة التي تستمتع بها مثل المشي أو الجري أو السباحة.

احصل على قسط كافٍ من النوم

حاول النوم من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة.

تجنب النوم المتأخر أو الاستيقاظ مبكرًا جدًا.

أثناء العيد

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا

سيسمح ذلك لجسمك بهضم الطعام بشكل أفضل.

تجنب التحدث أو مشاهدة التلفاز أثناء الأكل.

تجنب الإفراط في تناول الطعام

تناول كميات صغيرة على مدار اليوم بدلًا من وجبات كبيرة.

توقف عن الأكل عندما تشعر بالشبع.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

ستساعد الألياف على إبقاء جهازك الهضمي منتظمًا.

اختر الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

اشرب الكثير من الماء

سيساعد الماء على منع الجفاف وتحسين الهضم.

تجنب المشروبات الغازية والمشروبات السكرية.

مارس الرياضة بانتظام

حتى لو كان مجرد المشي لمسافات قصيرة بعد الوجبات.

ستساعد الرياضة على تحسين الهضم ومنع الانتفاخ.

بعد العيد

عد إلى نظامك الغذائي الصحي المعتاد

تجنب الإفراط في تناول الطعام.

تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

مارس الرياضة بانتظام

حافظ على نشاطك.

عيد الفطر الانتفاخ انتفاخ البطن العيد الفواكه الخضروات الحبوب الكاملة

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