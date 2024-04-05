طفل سوكي ووترهاوس وروبرت باتينسون.. رحلة من السرية إلى الأضواء

في 27 مارس 2024، استقبل الممثل روبرت باتينسون والمغنية سوكي ووترهاوس طفلهما الأول، بعد أشهر من الإعلان عن خطوبتهما في ديسمبر 2023.

رحلة سرية

حرص الزوجان على إبعاد علاقتهما عن الأضواء قدر الإمكان، فلم يعلنوا عن علاقتهم رسميًا حتى عام 2018، بعد عامين من علاقتهما، كما حافظوا على خصوصية حمل سوكي، ولم يتم تأكيده رسميًا حتى نوفمبر 2023، عندما ظهرت بطنها المنتفخة في مهرجان موسيقي.

اهتمام إعلامي

أثار خبر ولادة طفلهما الأول اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا، خاصة مع شعبية الزوجين الواسعة، فباتينسون مشهور بدوره في أفلام "Batman" و"Twilight"، بينما تتمتع ووترهاوس بمسيرة ناجحة كممثلة ومغنية.

الصورة الأولى

نشرت ووترهاوس الصورة الأولى لطفلها من باتينسون، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت وهى تحمل طفلها الجديد، وتخفي رأسه في يدها، وعلقت: "أهلًا بك في هذا العالم يا ملاك".

تاريخ العلاقة بين النجمين

تاريخ أول لقاء بينهما كان عام 2016.

تم الإعلان عن العلاقة رسميًا عام 2018.

تم الإعلان عن الخطوبة في ديسمبر 2023.

واقرا أيضًا:

تايلور سويفت تنضم إلى نادى أصحاب المليارات

سوكي ووترهاوس

ممثلة ومغنية بريطانية.

ولدت في 5 يناير 1992.

شاركت في أفلام مثل "Insurgent" و"Pride and Prejudice and Zombies".

روبرت باتينسون

ممثل بريطاني.

ولد في 13 مايو 1986.

شارك في أفلام مثل "Twilight" و"The Batman".