دعاء الفجر اليوم السبت 6-4-2024

دعاء الفجر هو دعاء يُتلى بعد صلاة الفجر، وهو من الأدعية المستحبة في الإسلام، وقد وردت أحاديث نبوية تدل على فضل هذا الدعاء، منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة".

دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 6-4-2024

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

اللّهُـمَّ لا مانِعَ لِما أَعْطَـيْتَ، وَلا مُعْطِـيَ لِما مَنَـعْتَ، وَلا يَنْفَـعُ ذا الجَـدِّ مِنْـكَ الجَـد.



اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وأعظِمْ لي نورًا اللهم اجعلْ لي نورًا في قلبي، واجعلْ لي نورًا في سمعي، واجعلْ لي نورًا في بصري، واجعلْ لي نورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، واجعلْ لي نورًا من بين يديَّ، ونورًا من خلفي، وزِدْني نورًا، وزِدْني نورًا، وزِدْني نورًا.



اللّهُـمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عافِيَتِكَ، وَفُجَـاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَميعِ سَخَطِكَ.

اللَّهمَّ أنت ربِّي لا إله إلا أنت، عليك توكَّلت، وأنت ربُّ العرش العظيم، ما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكُن، ولا حول ولا قوَّة إلا باللّه العليِّ العظيم، أعلم أنَّ اللّه على كلِّ شيء قدير، وأنَّ اللّه قد أحاط بكلِّ شيء علمًا، اللَّهمَّ لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهِّل علي ما استثقلَته نفسي.

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء بعدك أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر وأعوذ بك من المأثم والمغرم.

اللهم أبعد عني أذى الدنيا وحيرة النفس.. وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير.. وسوء الخاتمة.. اللهم إني أسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا.. ومن البركة ما يكفينا.. وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا.. وترزقنا من العافية ما يشفينا.