دعاء قبل السحور اليوم 27 رمضان السبت 6 إبريل 2024

دعاء قبل السحور اليوم 27 رمضان 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

دعاء قبل السحور اليوم 27 رمضان السبت 6 أبريل 2024

اَللّهُمَّ قَرِّبْني إلى مَرضاتِكَ وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءة آياتك أرحَمَ الرّاحمينَ، اَللّهُمَّ ارْزُقني الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ وَباعِدْني في رمضان عن السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ.

اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لي ولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

يا رب افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين

اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبًا للعبادة، وفرحًا بالمشاعر والنفحات الإيمانية، وتقديرًا لفضله وكرمه، وأعنا فيه على ما تحب وترضى، وسلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا عملًا متقبلًا خالصًا لوجهك تعالى الكريم

ربي قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا وتتوب علينا

اللهم اجعل إيماني بك يهديني ويقيني بك يقيني ورجائي لك يحفظني وإني أسألك وأرجوك بهذه الساعة يا من يعفو عن الكثير ويقبل اليسير اقبل مني يا الله اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الواحد الغفور الرحيم اللهم إنك تعلم أني لك أصوم وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ولا يشغله سمع عن سمع ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، أنت تجعل لي في ساعتي هذه فرج ومخرج من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب يا رب العالمين، اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعًا توفنا وأنت راضٍ عنا، اللهم اجعل صيامي وقيامي خالصًا لوجهك يا ذا الجلال والإكرام

اللهم قوني في ديني وأعني على قضاء ديني، اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر

يا رب إني أسألك بهذه الساعة المباركة، إيمانًا تبشر به قلبي، ويقيني أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي يا رب العالمين، وارضني ربي من العيش بما قسمته لي إنك أرحم الراحمين

الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه، من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مكفي ولا مودعٍ، ولا مستغنى عنه.

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