دعاء ليلة 29 رمضان الأحد 7-4-2024 وأدعية الإفطار للصائم
دعاء ليلة 29 رمضان اليوم الأحد يهتم المسلمون بالبحث عنه وخاصة أنها إحدى الليالي الوترية التي من المرجح أن تكون بها ليلة القدر، ويعرض "الدستور" في التقرير التالي دعاء ليلة 29 رمضان الأحد 7-4-2024 وأدعية الإفطار للصائم.
دعاء ليلة 29 رمضان
ندعوك يا رب في هذه الليلة المباركة؛ أن ترزقنا العوض عن أيام مرت وأنت وحدك تعرف كيف مرّت، نسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل يا رب.
اللهم جبرًا لقلوبنا واستجابة لدعواتنا، اللهم لا تحبط لنا دعوة تمنّتها قلوبنا.
اللهم إنا نسألك خيرًا في كل اختيار، ونورًا في كل عتمة، وتيسيرًا لكل عسير، وواقعًا لكل ما نتمنى.
اللهم كافئنا بعد الصبر، وأسعدنا بعد الحزن، وأرِحنا بعد التعب، اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة، وهمومنا عابرة، ومصائبنا هيِّنة يا الله.
ما هو أفضل دعاء في ليلة القدر؟
دعاء ليلة القدر.. يا رب إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فأجبرني فيها جبرًا يعوض قلبي عن كل شيء.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم ما أصبحت في نعمةٍ إلا بقدرتك، وما وقفت بشدّة إلا بلُطفك، وما تجاوزت الصعب إلا بعفوك.
وما وجدت الطريق إلا بالعلامات منك، وما نجحت وتوفقّت ودنوت وعلوت وأصبحت وأمسيت إلا برحمتك.
دعاء ليلة القدر.. اللهم ارزقني رزقًا لم أتوقعه، وخيرًا لم أفكر به، وحَقّق لي أمنيات ظننتها مستحيلة. اللهم لا تجعل لنا ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرَّجته ولا كربًا إلا رفعته يا رب العالمين.
ندعوك يا رب أن نمضي في حياتنا مُطمئنين، في دروب نرضاها إلى أهداف نريدها برفقة قلوب نحبها.
يا ربّ اجعلنا من الذين نالوا ما تمنوا في ليلة القدر، وقدّر لنا الرزق والتوفيق والخير فى كل شيء.