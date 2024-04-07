دعاء ليلة 29 رمضان اليوم الأحد يهتم المسلمون بالبحث عنه وخاصة أنها إحدى الليالي الوترية التي من المرجح أن تكون بها ليلة القدر، ويعرض "الدستور" في التقرير التالي دعاء ليلة 29 رمضان الأحد 7-4-2024 وأدعية الإفطار للصائم.

دعاء ليلة 29 رمضان

ندعوك يا رب في هذه الليلة المباركة؛ أن ترزقنا العوض عن أيام مرت وأنت وحدك تعرف كيف مرّت، نسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل يا رب.

اللهم جبرًا لقلوبنا واستجابة لدعواتنا، اللهم لا تحبط لنا دعوة تمنّتها قلوبنا.

اللهم إنا نسألك خيرًا في كل اختيار، ونورًا في كل عتمة، وتيسيرًا لكل عسير، وواقعًا لكل ما نتمنى.

اللهم كافئنا بعد الصبر، وأسعدنا بعد الحزن، وأرِحنا بعد التعب، اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة، وهمومنا عابرة، ومصائبنا هيِّنة يا الله.

ما هو أفضل دعاء في ليلة القدر؟

دعاء ليلة القدر.. يا رب إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فأجبرني فيها جبرًا يعوض قلبي عن كل شيء.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم ما أصبحت في نعمةٍ إلا بقدرتك، وما وقفت بشدّة إلا بلُطفك، وما تجاوزت الصعب إلا بعفوك.

وما وجدت الطريق إلا بالعلامات منك، وما نجحت وتوفقّت ودنوت وعلوت وأصبحت وأمسيت إلا برحمتك.

دعاء ليلة القدر.. اللهم ارزقني رزقًا لم أتوقعه، وخيرًا لم أفكر به، وحَقّق لي أمنيات ظننتها مستحيلة. اللهم لا تجعل لنا ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرَّجته ولا كربًا إلا رفعته يا رب العالمين.

ندعوك يا رب أن نمضي في حياتنا مُطمئنين، في دروب نرضاها إلى أهداف نريدها برفقة قلوب نحبها.

يا ربّ اجعلنا من الذين نالوا ما تمنوا في ليلة القدر، وقدّر لنا الرزق والتوفيق والخير فى كل شيء.