مناشدة ليلة القدر خلال هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان 2024 والإكثار من الدعاء خاصة للوالدين من أكثر العبادات التي يهتم بها قطاع كبير لمناجاة المولى عز وجل خلال الأيام الأخيرة من الشهر الكريم.



ننشر في التقرير التالي دعاء ليلة القدر للوالدين اليوم السابع والعشرون من رمضان 2024 وتبقي 3 أيام فقط على انتهاء الشهر الكريم إذا ثبت أن الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان.

دعاء ليلة القدر للوالدين

اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحم والدي اللهم فرّج كرب والدي، اللهم أسكن والدي فسيح جناتك، فلا رحمان ولا رحيم بهما وبنا سواك.

اللهم يا رحمان، يا مالك الزمان والمكان، يا منزل القرآن على النبي العدنان، بدل حال والدي للأفضل وكأن شيء ما كان.

اللهم ارزق والداي عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارًا.

اللهم اكفهما كل هم حتى تُبَلِّغْهما الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تجعل لأمي وأبي حاجة عند أحد غيرك. اللهم أقرَّ أعين والدايَ بما يتمنوه في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة، اللهم أسعدهما بتقواك، اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك.

اللهم لا تجعل لأمي وأبي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيته.

اللهم يا غفار يا قهار يا رحيم ارحم والديَّ اللهم يا غفور يا شكور يا صبور اغفر لوالديَّ، وارحمهما كما ربياني صغيرا.

دعاء للوالدين

اللهم يا فاطر الأرض والسماوات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر الذنوب والذلات، أن تدخل والديَّ الجنات، فأنت القادر على كل شيء وغيرك هيهات.

اللهم يا صاحب الفرج، يا عالي بلا درج، يا من شق البحر لموسى حتى خرج، أخرج والدي من الضيق إلى الفرج.

ربي لي والدين لا قوة لي لنثر التراب فوقهما اسألك اللهم أن تطيل في عمرهما وتلبسهما الصحة والعافية، وترزقني برهما



اللهم أطل في عمر أمي وأبي، وارزقهما الصحة ما أحييتهما، وأسعد قلوبهما وفرج عنهما كل هم ويسر أمرهما ربي إني أحبهم فهم أغلى ما أملك حب لا يعلمه سواك

يا رب أسعد قلب أمي وأبي واشرح صدرهما وأرح قلبهما وأبعد عنهما كل ما يحزنهما وأطل في أعمارهما اللهم إني استودعتك راحتهما.

دعاء للوالدين ليلة القدر

اللهم تقبل توبة والداي وأجب دعوتهما، اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالهما.

اللهم أمطر على قبر أمي وأبي من سحائب رحمتك.

اللهم ارحم أبي وأمي وعوضهما عن كل ألم أصابهما بجنة عرضها السموات والأرض.

اللهم اجعل قبر أمي وأبي روضة وبستان في نعيم دائم، ودار خلد تحت ظل الرحمن.

اللهم اجعل عن يمين والديَّ نورًا، حتّى تبعثهما آمنين مطمئنّين في نورٍ من نورك.

اللهمّ أفسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

ربي بلل تربة أمي وأبي بقطرات من خيرك. اللهم بلل قبر والديّ من أنهار الجنة.