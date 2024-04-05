الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

عدد الركعات ومتى تقام؟.. دعاء النبى فى صلاة التهجد

صلاة التهجد
صلاة التهجد

صلاة التهجد أصبحت محل بحث كثير من الناس عبر محرك البحث العالمي جوجل، خاصةً  خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، يسعى الكثيرون لنيل رضا الله من خلال أداء صلاة التهجد والدعاء والاستغفار وغيرها من العبادات، ومع اقتراب نهاية شهر رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله عند دخول العشر الأواخر من رمضان، وكان يؤدي صلاة التهجد من النوافل في هذه الفترة. 

صلاة التهجد ومتى تُقام؟ 

تُعتبر صلاة التهجد من الصلوات المستحبة إلى الله عز وجل، حيث يتضرع العبد فيها إلى المولى عز وجل ويلح له بالدعاء. فالله عز وجل يحب العبد اللحوح في الدعاء، ومن الأوقات المفضلة التي يتقرب فيها العبد إلى خالقه وقت جوف الليل، وتُعتبر صلاة التهجد من العبادات التي تُؤدى فيها ما يُعرف بصلاة التهجد،  تبدأ صلاة التهجد من الليلة الأولى في العشر الأواخر من رمضان، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء والتراويح إلى قرب صلاة الفجر.

عدد ركعات صلاة التهجد

يمكن أداء صلاة التهجد بعدة طرق، منها القيام في منتصف الليل وصلاة ركعتين خفيفتين، ثم أداء ما شاء من الركعات. يمكن أيضًا إتمام الصلاة بثلاث ركعات أو خمس، وفي النهاية يُتر بركعة واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلَّم.

حكم إقامة صلاة التهجد فى العشر الأواخر وأهم الأدعية المستحبة

تضرع وخشوع فاق الوصف.. صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص (فيديو)

موعد صلاة التهجد 

وقت صلاة التهجد يبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء والتراويح، ويمتد حتى آخر الليل. يكون آخر الليل كله وقتًا مناسبًا للتهجد، ولكن أفضل وقت لها هو آخر الليل أو قبيل الفجر، خاصة في الثلث الأخير من الليل. في هذا الوقت، يُنصح بالاستغفار والتضرع إلى الله، ويُظهر فيه تألق الفضائل الإلهية على الصائمين والمتوبين والمذكرين لله، رب العالمين.

 دعاء النبي في صلاة التهجد 

عندما يقوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الليل ليصلي التهجد، يتوجه إلى الله تعالى بدعاء يتألف من ثلاثة وثمانين كلمة، يثني فيها على الله ويعترف بحقوقه ويستغفر ذنوبه.

 وردد النبي في صلاة التهجد: « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».
إقرأ أيضًا: نافلة مستحبة| موعد أداء صلاة التهجد المستحب وعدد ركعاتها

صلاة التهجد موعد صلاة التهجد دعاء النبي عدد ركعات صلاة التهجد نهاية شهر رمضان

مواد متعلقة

موعد صلاة التهجد اليوم 25 رمضان عام 2024

حكم إقامة صلاة التهجد فى العشر الأواخر وأهم الأدعية المستحبة

نافلة مستحبة| موعد أداء صلاة التهجد المستحب وعدد ركعاتها

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

عاجل.. الزمالك يتمسك باللعب فى استاد القاهرة.. وتركى آل الشيخ يوضح

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

شريان القاهرة للعاصمة الإدارية.. تصوير جوى لمشروع مونوريل شرق النيل

عدد الركعات ومتى تقام؟.. دعاء النبى فى صلاة التهجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

تخفيضات واقبال علي السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالي رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى