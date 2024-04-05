عدد الركعات ومتى تقام؟.. دعاء النبى فى صلاة التهجد

صلاة التهجد أصبحت محل بحث كثير من الناس عبر محرك البحث العالمي جوجل، خاصةً خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، يسعى الكثيرون لنيل رضا الله من خلال أداء صلاة التهجد والدعاء والاستغفار وغيرها من العبادات، ومع اقتراب نهاية شهر رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله عند دخول العشر الأواخر من رمضان، وكان يؤدي صلاة التهجد من النوافل في هذه الفترة.

صلاة التهجد ومتى تُقام؟

تُعتبر صلاة التهجد من الصلوات المستحبة إلى الله عز وجل، حيث يتضرع العبد فيها إلى المولى عز وجل ويلح له بالدعاء. فالله عز وجل يحب العبد اللحوح في الدعاء، ومن الأوقات المفضلة التي يتقرب فيها العبد إلى خالقه وقت جوف الليل، وتُعتبر صلاة التهجد من العبادات التي تُؤدى فيها ما يُعرف بصلاة التهجد، تبدأ صلاة التهجد من الليلة الأولى في العشر الأواخر من رمضان، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء والتراويح إلى قرب صلاة الفجر.

عدد ركعات صلاة التهجد

يمكن أداء صلاة التهجد بعدة طرق، منها القيام في منتصف الليل وصلاة ركعتين خفيفتين، ثم أداء ما شاء من الركعات. يمكن أيضًا إتمام الصلاة بثلاث ركعات أو خمس، وفي النهاية يُتر بركعة واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلَّم.

موعد صلاة التهجد

وقت صلاة التهجد يبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء والتراويح، ويمتد حتى آخر الليل. يكون آخر الليل كله وقتًا مناسبًا للتهجد، ولكن أفضل وقت لها هو آخر الليل أو قبيل الفجر، خاصة في الثلث الأخير من الليل. في هذا الوقت، يُنصح بالاستغفار والتضرع إلى الله، ويُظهر فيه تألق الفضائل الإلهية على الصائمين والمتوبين والمذكرين لله، رب العالمين.

دعاء النبي في صلاة التهجد

عندما يقوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الليل ليصلي التهجد، يتوجه إلى الله تعالى بدعاء يتألف من ثلاثة وثمانين كلمة، يثني فيها على الله ويعترف بحقوقه ويستغفر ذنوبه.

وردد النبي في صلاة التهجد: « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

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