الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

حكم إقامة صلاة التهجد فى العشر الأواخر وأهم الأدعية المستحبة

صلاة التهجد
صلاة التهجد

منذ بداية الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك يكثف البحث عن صلاة التهجد وكيفية صلاتها وعدد الركعات وحكم إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر فهي احدى أفضل العبادات النافلة التي يقرب بها المسلم نفسه إلى الله في الليل، وتعتبر من أكثر السنن فضلًا في شهر رمضان. 

 

ويحرص المسلمون على أداء صلاة التهجد في شهر رمضان لاستغلال فضل الشهر الكريم، وخاصة في الثلث الأخير من الشهر لأنه عتق من النار.

 

 ماهي صلاة التهجد؟ 

تُعرف صلاة التهجد بأنها صلاة نافلة تُقام خلال ساعات الليل بهدف التقرب إلى الله. ويذكر صلاة التهجد في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ" (الإسراء: 79).

 

حكم إقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر 

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة التهجد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله ﷺ. وقد ورد عنه ﷺ أنه قال: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يومًا ويفطر يومًا"، وحكمها بأنها  ليست واجبة، لكنّها سُنّةٌ مؤكّدةٌ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

نافلة مستحبة| موعد أداء صلاة التهجد المستحب وعدد ركعاتها

مئات المصلين يصطفون داخل مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التهجد (فيديو)

كيفية اداء صلاة التهجد وعدد ركعاتها

التهجد في رمضان| الفرق بين صلاة التهجد وصلاة قيام الليل وكيفيتها

موعد صلاة التهجد

تبدأ صلاة التهجد بعد صلاة العشاء وتمتد حتى آخر الليل، ومع ذلك، يُعتبر آخر الليل وقتًا مفضلًا لأداء التهجد، ويُنصح بأدائها في الثلث الأخير من الليل. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل صلاة آخر الليل، وجعلها مشهودة لدى الله.

 

دعاء مستحب في صلاة التهجد

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يقوم بصلاة التهجد في الليل: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، أنْتَ الحَقُّ، وقَوْلُكَ الحَقُّ، ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ الحَقُّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ خَاصَمْتُ، وبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ".

 

كيفية أداء صلاة التهجد

يمكن أداء صلاة التهجد بعد النوم القصير بأكثر من طريقة، حيث يمكن للمصلي أن يقوم في منتصف الليل ويصلي ركعتين خفيفتين ثم يكمل بالصلاة ما يشاء من ركعات، مع الحرص على أن تكون الصلاة ركعتين ركعتين ويسلم بعد كل ركعتين. وبعد الانتهاء من صلاة التهجد، يمكن للمصلي أن يؤدي صلاة الوتر بركعة واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أيضًا أن يؤديها بثلاث ركعات أو خمس.

 إقرأ أيضًا: نافلة مستحبة| موعد أداء صلاة التهجد المستحب وعدد ركعاتها

صلاة التهجد شهر رمضان المبارك العشر الأواخر حكم إقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر كيفية أداء صلاة التهجد

مواد متعلقة

نافلة مستحبة| موعد أداء صلاة التهجد المستحب وعدد ركعاتها

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 25 رمضان الخميس 4-4-2024

فاتن الشيخ تكشف لـ"الشاهد" هل مسلسل الحشاشين به أخطاء تاريخية؟

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى