حكم إقامة صلاة التهجد فى العشر الأواخر وأهم الأدعية المستحبة

منذ بداية الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك يكثف البحث عن صلاة التهجد وكيفية صلاتها وعدد الركعات وحكم إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر فهي احدى أفضل العبادات النافلة التي يقرب بها المسلم نفسه إلى الله في الليل، وتعتبر من أكثر السنن فضلًا في شهر رمضان.

ويحرص المسلمون على أداء صلاة التهجد في شهر رمضان لاستغلال فضل الشهر الكريم، وخاصة في الثلث الأخير من الشهر لأنه عتق من النار.

ماهي صلاة التهجد؟

تُعرف صلاة التهجد بأنها صلاة نافلة تُقام خلال ساعات الليل بهدف التقرب إلى الله. ويذكر صلاة التهجد في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ" (الإسراء: 79).

حكم إقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة التهجد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله ﷺ. وقد ورد عنه ﷺ أنه قال: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يومًا ويفطر يومًا"، وحكمها بأنها ليست واجبة، لكنّها سُنّةٌ مؤكّدةٌ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

موعد صلاة التهجد

تبدأ صلاة التهجد بعد صلاة العشاء وتمتد حتى آخر الليل، ومع ذلك، يُعتبر آخر الليل وقتًا مفضلًا لأداء التهجد، ويُنصح بأدائها في الثلث الأخير من الليل. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل صلاة آخر الليل، وجعلها مشهودة لدى الله.

دعاء مستحب في صلاة التهجد

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يقوم بصلاة التهجد في الليل: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، أنْتَ الحَقُّ، وقَوْلُكَ الحَقُّ، ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ الحَقُّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ خَاصَمْتُ، وبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ".

كيفية أداء صلاة التهجد

يمكن أداء صلاة التهجد بعد النوم القصير بأكثر من طريقة، حيث يمكن للمصلي أن يقوم في منتصف الليل ويصلي ركعتين خفيفتين ثم يكمل بالصلاة ما يشاء من ركعات، مع الحرص على أن تكون الصلاة ركعتين ركعتين ويسلم بعد كل ركعتين. وبعد الانتهاء من صلاة التهجد، يمكن للمصلي أن يؤدي صلاة الوتر بركعة واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أيضًا أن يؤديها بثلاث ركعات أو خمس.

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