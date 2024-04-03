الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مئات المصلين يصطفون داخل مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التهجد (فيديو)

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

شهد مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة في القاهرة توافدًا كبيرًا من المواطنين، في أمسية الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك، لأداء صلاة التهجد، واغتنام العشر الأواخر من الشهر الفضيل. 

كيفية اداء صلاة التهجد وعدد ركعاتها

لأداء صلاة التهجد.. مسجد عمرو بن العاص يستقبل مئات المصلين والمعتكفين

ورصد "الدستور" صلاة التهجد بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، في أجواء سادها الهدوء والراحة المفعمة بالطمأنينة وسط بكاء المصلين، استجابًة لصوت القارئ العذب.

وأحيا صلاة التهجد بالمسجد، عمالقة تلاوة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وقد سيطر الخشوع على المصلين خلال أداء صلاة التهجد في اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك.

أداء صلاة التهجد بمسجد عمرو بن العاص

ولم تخل أروقة مسجد عمرو بن العاص وصحنه الأوسط من مئات الأطفال الذين أتوا إليه، للاستمتاع بأجوائه الإيمانية  العطرة التي يسودها الخشوع والتضرع إلى الله، حرصًا منهم على التقرب إلى الله وعبادته منذ نعومة أظفارهم.

وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، أو الإخلال بالنظام داخل المسجد، كما قام رجال الأمن بتنظيم حركة المرور خارج المسجد منعًا لحدوث ازدحام مروري.

ونظم فاعلين الخير سحورًا للصائمين عقب الانتهاء من صلاة التهجد مباشرة، وسط حضور عدد كبير من المصلين والمعتكفين والقائمين على المسجد، وذلك فى إطار حرصهم على إخراج الصدقات كما ينبغى أن تكون مرضاة لله، وسعيًا للفوز بالحسنات والثواب من الله، سبحانه وتعالى، فى تلك الأيام المباركة، في أجواء إيمانية تملأها الخشوع والبهجة والسرور والسعادة.

وتُعدّ صلاة التهجد من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالصلاة والدعاء والاستغفار، وينتظر المسلمون العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لأداء صلاة التهجد ونشر الشعائر الدينية.

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
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مئات المصلين يصطفون داخل مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التهجد (فيديو)

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