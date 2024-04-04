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الدين لله

موعد صلاة التهجد اليوم 25 رمضان عام 2024

صلاة التهجد
صلاة التهجد

لايزال معرفة  موعد صلاة التهجد  اليوم من الأمور التي تهم الكثير من الأشخاص خاصة أن الليلة ليلة وترية وهي أحد الليالي التي حثنا النبي أن نتحرى فيها ليلة القدر بالاجتهاد في العبادة حيث قال: " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان" فهي ليلة خير من ألف شهر.

 

موعد صلاة التهجد اليوم 

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد صلاة التهجد في شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ من أول ليلة في العشر الأواخر من الشهر الفضيل وتأتي صلاة التهجد من بين أهم الأعمال التي يتم التقرب بها إلى الله، إذ تعتبر من أفضل العبادات التي يمكن بها نيل ثواب ليلة القدر، والتي يتطلع إليها المسلمون في كل عام وتعد صلاة التهجد فرصة للمؤمنين للتفرغ في العبادة والدعاء، في الساعات الأخيرة من الليل.


وعن موعد صلاة التهجد فأفضل وقت لها هو بعد منتصف الليل وحتى صلاة الفجر أي أنها تكون في الثلث الأخير من الليل.

 

كيف تصلي صلاة التهجد في رمضان؟

وتصلى صلاة التهجد ركعتين ركعتين، ثم يصلي بعدها الوتر ففي الصحيحين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى".

 

كم عدد ركعات صلاة التهجد في شهر رمضان؟

ويمكن للراغب في صلاة التهجد أن يصلي عدد ركعات زوجية ولا بأس بأن يكتفي المصلي بأحد عشرة ركعة أو ثلاث عشرة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على ذلك في رمضان ولا غيره. 

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كم عدد ركعات صلاة التهجد في البيت  

أما عن صلاة التهجد في البيت فتتم بهذه الكيفية حيث يقوم المصلي أولا بالوضوء والتوجه للقبلة ومن ثم يصلي ركعتين ثم يسلم ويكرر ذلك بقدر ما يشاء من الركعات ثم يختمها بصلاة الوتر إن لم يكن قد صلاها بعد صلاة التراويح.

 

ما هو وقت صلاة التهجد في رمضان؟

تصلى صلاة التهجد في الليل ويستحب لها في الثلث الأخير من الليل أو في منتصف الليل حتى قبل الفجر.

اقرأ أيضا: التهجد في رمضان| الفرق بين صلاة التهجد وصلاة قيام الليل وكيفيتها

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