قبل رمضان.. مصاحف التهجد متواجدة بقوة في آخر أيام معرض الكتاب

سيطرت المصاحف والكتب الدينية على بعض دور النشر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55، إذ ضمت مجموعة كبيرة من مصاحف التهجد كبيرة الحجم، قبل أيام قليلة من بدء شهر رمضان المبارك، وذلك لتلبية احتياجات الزوار في آخر يوم له في دورته الـ 55 والمقامة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وكانت قد سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، جوائز الدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب 2024، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، وذلك بالقاعة الدولية "ضيف الشرف" في مركز مصر للمعارض الدولية.

ومن جهتها؛ وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون، كما وجهت الشكر لمعالي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعمه الكبير واهتمامه بالمعرض، وأعربت عن سعادتها بالنجاح المُبهر الذي شهدته فعاليات الدورة الحالية للمعرض، والتي جسدت وعي المصريين بقيمة القراءة، وشغفهم المتواصل لتلقي المعرفة، وهو ما تجسد فيما شهدته هذه الدورة من تميز الإقبال الجماهيري غير المسبوق، وأشادت بالمستوى التنظيمي الذي شهده المعرض هذا العام، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جهودها، وتحقيق رسالتها في نشر الثقافة والفنون، بما يحقق استراتيجية الدولة المصرية.

كما هنأت وزيرة الثقافة، الفائزين بجوائز المعرض هذا العام، وقالت إن الجوائز هي جزء بسيط من الدعم، يُقدم للمبدعين والناشرين لحثهم على الاستمرار في الإبداع والتميز.

معرض الكتاب 2024

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

مصاحف التهجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مصاحف التهجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مصاحف التهجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مصاحف التهجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مصاحف التهجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مصاحف التهجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مصاحف التهجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب