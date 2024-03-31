الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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دعاء ليلة القدر مكتوب اليوم الليلة الحادية والعشرين رمضان 2024

دعاء ليلة القدر
دعاء ليلة القدر

مع بدء الليلة الحادية والعشرين من رمضان 2024 ارتفعت معدلات البحث عن دعاء ليلة القدر مكتوب والتي من الممكن أن تكون هي ليلة القدر والمنشودة في إحدى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان.

وننشر في التقرير التالي دعاء ليلة القدر مكتوب في الليلة الحادية والعشرين من  رمضان 2024 وهي أولى الليالي الوترية خلال الشهر الكريم، عسى أن تكون لكم فيها استجابة منشودة لدعائكم.

دعاء ليلة القدر 2024 مكتوب

اللهم أن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ماقسمت وأختم لي في قضائك خير مما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.


اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعا فيها من عتقائك من جهنم وعتقائك  من النار.

اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

أدعية ليلة القدر 2024

رمضان عبد المعز: ليلة القدر عظيمة وشهدت نزول القرآن العظيم


دعاء ليلة القدر مكتوب رمضان 2024


اللهم إنّك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعف عني.

ربي إن كان هذا آخر عهدي بالدنيا فأجعلني من التائبين

اللهم اكتب لي لقائك وانا بدون ذنب واجعل جنتك لي هي المأوي. اللهم اغفر لي ذنبي وخطيئتي ولا تتوفني إلا وقد غفرت لي كل ذنوبي.

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.

دعاء ليلة القدر الليلة الحادية والعشرون 

اللهم اغفر لي ذنوبي وخطيئتي واخرجني من الدنيا كما دخلتها بلا ذنوب ولا عيوب.

أدعوك يارب  أن تجعلني من الذين تدبر فرحتهم في السماء الآن وأمانيهم أوشكت أن تكون.

اللهم  اجعل لي نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات، اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن تدبيري إلى تدبيرك ومن ضعفي إلى قوتك يا رب العالمين.

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موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر رمضان 2024

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موعد الليالى الوترية فى العشر الآواخر من رمضان 2024

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دعاء ليلة القدر مكتوب اليوم الليلة الحادية والعشرين رمضان 2024

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