موعد الليالى الوترية فى العشر الآواخر من رمضان 2024

موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

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موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024

ليلة 21 رمضان:

أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان، تبدأ من مغرب يوم السبت 30 مارس 2024، وتنتهي عند مطلع فجر يوم الأحد 31 مارس 2024.

ليلة 23 رمضان:

ثاني الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتبدأ من مغرب يوم الإثنين 1 أبريل 2024، وتنتهي عند مطلع فجر يوم الثلاثاء.

ليلة 25 رمضان:

ثالث الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان2024، وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3 أبريل 2024، وتنتهي عند مطلع فجر يوم الخميس.

ليلة 27 رمضان :

رابع الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، و تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5 أبريل 2024، وتنتهي عند مطلع فجر يوم السبت.

ليلة 29 رمضان :

آخر الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، تبدأ من مغرب يوم الأحد 7 أبريل 2024، وتنتهي عند مطلع فجر يوم الإثنين 8 أبريل 2024.

أدعية العشر الآواخر من رمضان

"للهم اعتق رقابنا من النار.. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا.. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا خلال شهرك الكريم.. وأن تسكنا الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصلحين.. يارب العلمين".

"اللهم اجعل عملنا كله خالصًا لوجهك الكريم.. اللهم أرزقنا قبل رمضان قلوبًا جديدة وتوبة سديدة.. وهمة شديدة.. وأعمالًا صالحة عديدة.. اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين.. وقيامي فيه قيام القائمين.. ونبهني فيه عن نومة الغافلين.. اللهم لا تؤاخذني بالعثرات.. وأقلني فيه من الخطايا والهفوات.. ولا تجعلني فيه عرض للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين 2024".

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