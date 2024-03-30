السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد الليالى الوترية فى العشر الآواخر من رمضان 2024

موعد الليالي الوترية
موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024

موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024

ليلة 21 رمضان:

أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان، تبدأ من مغرب يوم السبت 30 مارس 2024، وتنتهي عند مطلع فجر يوم الأحد 31 مارس 2024.

ليلة 23 رمضان:

ثاني الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتبدأ من مغرب يوم الإثنين 1 أبريل 2024، وتنتهي عند مطلع فجر يوم الثلاثاء.

ليلة 25 رمضان:

 ثالث الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان2024، وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3 أبريل 2024، وتنتهي عند مطلع فجر يوم الخميس.

ليلة 27 رمضان :

رابع الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، و تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5 أبريل 2024، وتنتهي عند مطلع فجر يوم السبت.

أدعية ليلة القدر 1445.. والليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024

ليلة 29 رمضان :

آخر الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، تبدأ من مغرب يوم الأحد 7 أبريل 2024، وتنتهي عند مطلع فجر يوم الإثنين 8 أبريل 2024.

أدعية العشر الآواخر من رمضان 

"للهم اعتق رقابنا من النار.. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا.. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا خلال شهرك الكريم.. وأن تسكنا الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصلحين.. يارب العلمين".

"اللهم اجعل عملنا كله خالصًا لوجهك الكريم.. اللهم أرزقنا قبل رمضان قلوبًا جديدة وتوبة سديدة.. وهمة شديدة.. وأعمالًا صالحة عديدة.. اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين.. وقيامي فيه قيام القائمين.. ونبهني فيه عن نومة الغافلين.. اللهم لا تؤاخذني بالعثرات.. وأقلني فيه من الخطايا والهفوات.. ولا تجعلني فيه عرض للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين 2024".

يهمك أيضًا:

موعد الليالي الوترية العشر الاواخر موعد الليالي الوترية الليالي الوترية في العشر الأواخر رمضان 2024

مواد متعلقة

دعاء ليلة القدر فى شهر رمضان 2024

الأكثر قراءة

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

عاجل.. رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 30-3-2024 في مصر

شكوى لمجلس الوزراء تطالب مستشار وزير الثقافة للسينما بالخضوع لتحليل المخدرات

سعر الريال السعودى اليوم السبت 30-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الذهب اليوم السبت 30-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"