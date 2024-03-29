الجمعة 29 مارس 2024
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دعاء ليلة القدر فى شهر رمضان 2024

ليلة القدر
ليلة القدر

دعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2024 من المواضيع التي زاد البحث عنها باستخدام جوجل خلال الساعات الماضية؛ نظرًا لمكانتها وقدسيتها ومنزلتها فى الدين الإسلامي.

دعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2024

عن عائشةَ، رضِى اللهُ عنها، قالت: "كان رسولُ الله، صلَّى الله عليه وسلَّمَ، يُجاوِر فى العَشْر الأواخِر من رمضان، ويقول: تَحرُّوا ليلةَ القَدْر فى العَشْر الأواخِر من رمضانَ"، رواه البخارى ومسلم.

دعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2024

أدعية من القرءان الكريم 

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (آل عمران: 193).

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة: 201).

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (البقرة: 286).

دعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2024

مسلسل سر المسجد.. دعاء دخول المساجد والخروج منها

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لى فيها خير ما قسمت، واختم لى فى قضائك خير مما ختمت، واختم لى بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم اجعل اسمى وذريتي فى هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحسانى فى عليين، وإساءتى مغفورة.

اللهم افتح لى الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسدّه عنى، وارزقنى رزقًا تغيثنى به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت فى هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لى منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنى وعن جميع المسلمين.

اللهم اجعلنى وأهلى وذريتى والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار.

اللهم اجعلنى فى هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضى حاجتى يا أرحم الرحمين.

اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا أخذته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

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