الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

طرح استبيان حول صورة المرأة في دراما وبرامج رمضان 2024

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

أعدت لجنة الإعلام  في المجلس القومى للمرأة، استمارة استبيان لرصد صورة المرأة في دراما وبرامج شهر رمضان 2024، وتضمنت عددًا من التساؤلات بشأن الخروج برصد مفصل لصورة المرأة في دراما رمضان هذا العام.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الاعلام بالمجلس، أن الهدف من الاستبيان هو الخروج بالتقرير النهائي حول صورة المرأة في دراما رمضان 2024، والذي وضعه خبراء وأساتذة متخصصين من لجنة الإعلام بالمجلس.

وأوضحت أن الاستبيان تضمن عددًا من الأسئلة من بينها الانطباع العام عن الشخصيات النسائية المقدمة في أعمال رمضان 2024، والرضا عن صورة المرأة المقدمة، وأكثر المشاهد التي لاقت الإعجاب، وطرح تقييم للنماذج النسائية المقدمة من خلال الأعمال الدرامية، وأكثر القضايا التى تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان، وأكثر المسلسلات التي نالت الإعجاب.

كما تضمن الاستبيان أسئلة عن صورة المرأة من ذوي الهمم في الأعمال الرمضانية، وأكثر قضايا المرأة التي تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان 2024، فضلا عن كيفية التناول الإعلامى لقضايا المرأة.

المجلس القومي للمرأة دراما المرأة رمضان دراما رمضان سوزان القليني

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