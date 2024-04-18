موعد عيد الأضحى 2024 وبدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

ارتفعت معدلات البحث موعد عيد الأضحى 2024 وصيام العشر الأوائل من ذي الحجة للاستعداد للعيد الكبير ومعرفة الاجازات المنتظرة خلاله.

موعد عيد الأضحى 2024

ننشر في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2024 وصيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعدد الاجازات المتوقعة رسميًا لعيد الأضحى لحين إعلانها بشكل رسمي من رئيس مجلس الوزراء.

وفق الحسابات الفلكية لمعهد بحوث الفلك فإن موعد عيد الأضحى المبارك هو الاحد 16 يونيو 2024 والموافق بالهجري 10 ذو الحجة 1445، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة ٢:٣٩ ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس ۲۹ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ الموافق بالميلادي 6 يونيو 2024.

وبعد الاستعلام الرسمي عن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري 1445 يتم الإعلان عن موعد وقفة عرفات والتي توافق هذا العام فلكيًا السبت 15 يونيو 2024.

موعد بدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

بعد الإعلان عن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري 1445 والموافق هذا العام 6 يونيو 2024 ومنه يبدأ صيام العشر الأوائل من ذو الحجة وصيام يوم عرفة 2024.

فضل صيام العشر الأوائل من ذو الحجة 2024

جاء في إجابة أحد علماء دار الإفتاء المصرية عن فضل صيام العشر الأوائل من ذو الحجة أنها أيام شريفة يستحب فيها الإكثار من العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.

واستدل على ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».

وعن صيام يوم عرفة فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».