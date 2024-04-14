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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

أول أيام ذي الحجة 2024 كم يوافق؟.. وموعد إجازة عيد الأضحى

عيد الأضحى
عيد الأضحى

وفقا للحسابات الفلكية، من المقرر أن يوافق أول أيام ذي الحجة 2024  يوم الجمعة 7 يونيو.. ويمكنكم التعرف على موعد يوم وقفة عرفة وإجازة عيد الأضحى.

يتشوق المسلمون لاستقبال شهر ذي الحجة، حين تبدأ اليالي العشر التي يغفر الله فيها الذنوب جميعا، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام"، وعلى الساعين الاستعداد من أول أيام ذي الحجة 2024 بالاجتهاد في الأعمال التي يحبها الله.

أول أيام ذي الحجة 2024 كم يوافق؟ 

بالإطلاع على بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول استطلاع هلال شهر ذي القعدة يتكون شهر ذو القعدة من 29 يوم هذا العام 1445 شهر ذو القعدة يبدأ في 9 مايو 2024 بالتقويم الميلادي وينتهي في 6 يونيو 2024.

 ذو الحجة 1445 كم يوافق ميلادي؟ 

ستكون غرة شهر ذي الحجة 1445ـ فلكيًا يوم الجمعة7 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 فلكيًا يوم السبت15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥ فلكيًا يوم الأحد16 يونيو 2024.

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موعد عيد الأضحى 2024 فلكيًا

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

وفقا للحسابات الفلكية، التي أعلن عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية وحدد أول أيام ذي الحجة 2024 باستطلاع الهلال، من المقرر أن تمتد إجازة عيد الأضحى 2024 بداية من يوم وقفة عرفة وحتى رابع أيام العيد.

إجازة عيد الأضحى 1445

وقد تكون الإجازة شاملة هذه الأيام:

- إجازة يوم عرفة 2024 يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024.

- أول أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024.

- ثاني أيام عيد الأضحى 1445 يوم الاثنين، الموافق 17 يونيو 2024.

- ثالث أيام عيد الأضحى 1445 يوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2023.

- رابع أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2024.

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