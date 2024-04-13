السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد عيد الأضحى 2024 فلكيًا

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يكثر البحث عن موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا، حيث أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا اليوم العاشر من ذي الحجة، حيث توافق غرة شهر ذي الحجة، يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.

موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا

وفيما يتعلق بموعد يوم عرفة 2024 التاسع من ذي الحجة 1445 موافقًا ليوم السبت 15 يونيو 2024، أما أول أيام عيد الأضحى المبارك 10 ذي الحجة 1445 فيوافق يوم الأحد 16 يونيو 2023، وهو أول أيام التشريق الثلاثة.

وتبدأ وقفة عرفة فجر يوم السبت، الموافق 9 يونيو 2024، وتنتهي مع غروب شمس يوم الأحد، الموافق 10 يونيو 2024.

الأكثر قراءة

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

سعر الذهب اليوم السبت 13 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصرى والدولار

حالة الطقس اليوم السبت 13 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة