موعد عيد الأضحى 2024 فلكيًا

يكثر البحث عن موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا، حيث أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا اليوم العاشر من ذي الحجة، حيث توافق غرة شهر ذي الحجة، يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.

موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا

وفيما يتعلق بموعد يوم عرفة 2024 التاسع من ذي الحجة 1445 موافقًا ليوم السبت 15 يونيو 2024، أما أول أيام عيد الأضحى المبارك 10 ذي الحجة 1445 فيوافق يوم الأحد 16 يونيو 2023، وهو أول أيام التشريق الثلاثة.

وتبدأ وقفة عرفة فجر يوم السبت، الموافق 9 يونيو 2024، وتنتهي مع غروب شمس يوم الأحد، الموافق 10 يونيو 2024.