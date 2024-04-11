موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1445.. الإجازات المتبقية في عام 2024

مع احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك، يتساءل المصريون عن موعد عيد الأضحى المبارك وعدد أيام إجازاته، وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد عيد الأضحى المبارك 2024.

موعد ولادة هلال شهر ذي الحجة 1445

ويظهر هلال شهر ذي الحجة في السماء مباشرة بعد الاقتران يوم الخميس 29 ذو القعدة 1445 هجرية الموافق 6 يونيو 2024، عند الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفق الحسابات الفلكية.

يستمر الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة.

في القاهرة، يبقى الهلال لمدة 18 دقيقة بعد غروب الشمس.

في محافظات مصر، يستمر الهلال لمدد تتراوح بين 12 و20 دقيقة.

في العواصم العربية والإسلامية، يبقى الهلال بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 و28 دقيقة.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

وفقًا للحسابات الفلكية، ستكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، ووقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو المقبل، وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 يوم الأحد 16 يونيو 2024 إلى الأربعاء 19 يونيو.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

من المتوقع أن تمتد إجازة عيد الفطر من يوم 15 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو يوافق عيد الأضحى المبارك.

حكم أضحية عيد الأضحى 2024

في السياق ذاته، قدمت دار الإفتاء تعريف الأضحية، مبينة أنها تعبير عن التقرب إلى الله تعالى خلال أيام النحر بشروط معينة، وتمت تسميتها بهذا الاسم نظرًا لتنفيذها في وقت الضحى، مؤكدة أن الهدف من الأضحية هو تقديم شكر لله على نعمة الحياة حتى وقت الأيام المباركة في ذي الحجة.

وأشارت إلى الشروط الأساسية التي يجب توافرها عند الذبح، ومنها الاحتفاظ بالحيوية للحيوان أثناء الذبح، وضرورة زهوق روحه بشكل كامل بمجرد الذبح، ومنع ذبح الحيوان المصاب بأي علة قبل الذبح، وتجنب اختيار الحيوان من الحرم، والتأكد من أن الذابح عاقل ومسلم أو كتابي، وعدم الاقتراب من ذبح صيد البر في حالة الإحرام.

الإجازات المتبقية في عام 2024

- الخميس 25 إبريل يوافق عيد تحرير سيناء

- الأربعاء 1 مايو يوافق عيد العمال.

- الإثنين 6 مايو يوافق شم النسيم.

- الأحد 16 يونيو يوافق وقفة عيد الأضحى،

- الأحد 30 يونيو يوافق ثورة 30 يونيو.

- الاثنين 8 يوليو يوافق رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 23 يوليو يوافق ثورة 23 يوليو.

- الاثنين 16 سبتمبر يوافق المولد النبوي الشريف.

- الأحد 6 أكتوبر يوافق ذكرى حرب أكتوبر.

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