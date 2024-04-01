إجازة عيد الاضحى 2024 للعاملين في الدولة والقطاع الخاص

يتم تحديد موعد اجازة عيد الأضحى ٢٠٢٤ بعد الرؤية الرشعية لميلاد هلال شهر ذي الحجة، والذي يكون عيد الاضحى 2024 في اليوم العاشر منه، بينما حددت البحوث الفلكية موعد اجازة عيد الاضحى ٢٠٢٤، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

العيد الكبير يوافق يوم كام 2024؟

يوافق العيد الكبير 2024 اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ووفق البحوث الفلكية فإن موعد عيد الاضحى سيكون يوم 17 يونيو، ويستمر لمدة 4 أيام، وهي 17 – 18 -19 -20 يونيو، ولكن يبدأ عيد الاضحى شرعيًا بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة، ويكون عيد الاضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة.

كم باقي على يوم عرفه 2024؟

‫يكون يوم عرفه في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وفيه يقف المسلمين على جبل عرفات ركن الحج الأعظم، وقفة عرفات من أهم الأيام المباركة لدى المسلمين والتي يتنزل فيها الله إلى السما الدنيا من وقت الفجر وحتى غروب شمس عرفة.

ولأن وقفة عرفة من الأيام المباركة يسعى المسلمون إلى ترديد دعاء يوم عرفة كما جاء في السنة النبوية وهو «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

ويصادف يوم عرفه 2024 يوم 16 يونيو وفق الحسابات الفلكية، ولكن سيتم تحديد موعده بدقه بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وتتبع جميع الدول العربية استطلاع هلال المملكة العربية السعودية، لتبدأ اركان الحج في موعدها لكل الدول الاسلامية.

أجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

تبدأ أجازة عيد الأضحى من وقفة عرفات وتستمر لأربعة أيام العيد وبذلك تكون عدد أيام اجازة عيد الأضحى للقطاع العام وفق القانون المصري 5 أيام، بينما تكون أجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام هي اجازة وقفة عرفة، ويومين من العيد ز

ولكن يصدر مجلس الوزراء المصرية وكذلك وزارة القوى العاملة قبل عيد الاضحى بعدة أيام بيان يحدد فيه عدد أيام اجازة عيد الاضحى