الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

متى تبدا اجازه عيد الفطر وعدد أيامها للقطاع الخاص والعام

عيد الفطر
عيد الفطر

تبدأ إجازه عيد الفطر بإعلان مجلس الوزراء في بيان رسمي عدد أيام اجازه عيد الفطر للعاملين في القطاع العام، ولكن تبدأ اجازه عيد الفطر عادةً مع بداية أول يوم العيد وتستمر ثلاث أيام، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد اجازه عيد الفطر فلكيًا. 

موعد عيد الفطر 2024 

يتم تحديد موعد عيد الفطر 2024 بعد استطلاع دار الافتاء المصرية ميلاد هلال شهر شوال وذلك يوم 29 رمضان 2024 بعد صلاة العشاء، ولكن حددت البحوث الفلكية موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، وبذلك يكون يوم الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا.

وتبدأ اجازة عيد الفطر وفق القانون أول يوم العيد، ولكن يصدر مجلس الوزراء بيان يحدد فيه عدد أيام اجازه عيد الفطر، وغالبًا ما يتم حساب يوم 30 رمضان كأجازة رسمية. 

3 أيام اجازة عيد الفطر اول الإجازات الرسمية 2024 أبريل المقبل

موعد عيد الفطر 2024 فى مصر وعدد أيام الإجازات الممنوحه للاحتفال

موعد صلاة عيد الفطر 2024

صلاة عيد الفطر تبدأ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح،أي ارتفاعها عن الأفق للناظر، ويعادل مترين تقريبًا، او زمنيًا بقدر 15 دقيقة تقريبًا، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس، وحددت البحوث الفكرية موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة 5:59 صباحًا، وموعد صلاة عيد الفطر في الجيزة 5:58 صباحًا. 

وتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية 6:02 صباحًا،  وموعد صلاة عيد الفطر في شرم الشيخ 5:47 صباحًا،  وموعد صلاة عيد الفطر في المنصورة 5:57 صباحًا، وموعد صلاة عيد الفطر في قنا 5:55 صباحًا، وفي أسوان 5:56 صباحًا. 

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

وفق القانون المصري فإن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص تكون يومين فقط، وتعلن وزارة القوى العاملة في بيانرسمي قبل إجازة عيد الفطر، عدد أيام الإجازة للقطاع الخاص، وأحيانًا يتم تطبيق نفس عدد أيام أجازةعيد الفطر في القطاع الخاص كالعام. 

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موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر فلكيا

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