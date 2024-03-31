كيف كشفت لغة جسد الملك تشارلز عن سعادته خلال حضور قداس عيد الفصح؟

أظهرت لغة جسد الملك تشارلز الثالث، أثناء حضوره قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج وندسور، صباح اليوم الأحد، أنه سعيد بالعودة برفقة شعبه، كما يقول أحد كبار خبراء لغة الجسد لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

قالت الخبيرة جودي جيمس لـ MailOnline:" أظهر الملك العديد من تعبيراته المميزة، والتي كانت موجودة طوال حياته الملكية، خلال أول نزهة رسمية له منذ تشخيص إصابته بالسرطان، بما في ذلك "فمه الضاحك" وإيماءات الإشارة".

وأشارت جيمس، إلى إنه كان هناك وجود عن رغبة لديه من عدم مغادرة المهنئين المتجمعين والذهاب إلى الكنيسة، حيث قدم الملك البالغ من العمر 75 عامًا أربع موجات طويلة من المصافحة، قبل أن يدخل أخيرًا إلى الكنيسة الملكية قبل الساعة 10.45 صباحًا هذا الصباح..

كما اعتبرت، أن الملكة كاميلا خلال وجودها إلى جانبه - حيث أظهرت لغة جسدها "المريحة" - كان من الواضح أن الملك تشارلز كان يستمتع بوقته.

وأوضحت جيمس: "بدا تشارلز وكأنه يستمتع بوقته بشكل كبير، حيث عاد إلى معجبيه المخلصين وعاد جزئيًا إلى العمل مرة أخرى".

الملك تشارلز سعيد بلقائه الجمهور

قالت الخبيرة أيضًا "كان هناك موجة من المودة ترفرف قبل أن يشير ويمزح مع رفع حواجبه تقديرًا له" عندما رأى عشرات الأشخاص الذين تجمعوا في وندسور لاستقباله في عيد الفصح الأحد".

وقالت: "لم تكن هذه موجة سريعة وتختفي، فالموجات الأربع قبل أن يدخل إلى الداخل تشير إلى بعض التردد في الخروج من دائرة الضوء مرة أخرى".

وظهر الرجل البالغ من العمر 75 عامًا في حالة معنوية عالية حيث عاد "بلطف" إلى الحياة العامة في أهم ظهور له منذ تشخيص إصابته بالسرطان.

وشوهد الملك وهو يبتسم ويلوح للمهنئين لدى وصوله بسيارته الليموزين من طراز بنتلي المارونية لحضور القداس الذي أقيم في كنيسة القديس جورج.