الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمير هاري يصل إلى بريطانيا لدعم الملك تشارلز بعد إعلان إصابته بالسرطان

الأمير هاري
الأمير هاري

وصل الأمير هاري، صباح الثلاثاء، إلى المملكة المتحدة ليكون مع والده الملك تشارلز بعد تشخيص إصابة الملك بالسرطان.

وسبق أن اتصل “تشارلز” بـ"هاري" شخصيًا ليخبره بخبر إصابته بالسرطان، وقفز دوق ساسكس على الفور على متن طائرة حتى يتمكن من التواجد في المملكة المتحدة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز: "أنا متأكد من أن هاري سوف يضع الماضي جانباً الآن من أجل هذا الوضع الخطير". 

وقالت كريستينا كيرياكو، السكرتيرة الصحفية السابقة للملك، اليوم: “تشارلز يعشق هاري، لم يكن يريد أيًا من هذا القطيعة”.

وأفادت وسائل الإعلام أن ويليام، أمير ويلز من المقرر أن يتولى القيام ببعض الواجبات نيابة عن والده الملك تشارلز، بينما يخضع الملك البالغ من العمر 75 عامًا للعلاج من السرطان. 

والأمير ويليام، الملك المستقبلي وأحد كبار أفراد العائلة المالكة في خط الخلافة، من المرجح أن يتولى بعض الواجبات نيابة عن الملك بالإضافة إلى مذكرات ارتباطاته الخاصة، بحسب الجارديان البريطانية.

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بعد إصابته بالسرطان.. شكوك حول أداء الملك تشارلز واجباته العامة

على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه ممتن لاكتشاف السرطان لدى الملك تشارلز "مبكرًا"، ووصف أنه أصيب بالصدمة والحزن بسبب الأخبار. 

وعندما سُئل كيف تلقى الأخبار، قال سوناك لإذاعة بي بي سي 5 لايف هذا الصباح، إنه مصدوم وحزين، وكل أفكاره معه ومع عائلته"، مضيفًا لأن اتصالاته مع الملك تشارلز ستستمر "وسوف نتعامل مع كل شيء".

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