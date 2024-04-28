زاد البحث عن خطوات الاستعلام عن مسابقة الأوقاف عمال مساجد التي تم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهر مارس الماضي وذلك لمعرفة نتائج طلبات التقديم وذلك في محاولة لتسهيل إجراءات الاستعلام وإجراء الاختبارات على المتقدمين من كافة المحافظات.

خطوات الاستعلام عن مسابقة الأوقاف عمال مساجد

تتلخص خطوات الاستعلام عن مسابقة الأوقاف عمال مساجد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا) فيما يلي:-

الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة مسابقة وظائف الأوقاف.

تحديد وظيفة عمال المساجد.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن التقديم ومحافظة إقامته.

تسجيل الرقم القومي للمتقدم المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة المعلومات اللازمة عن نتائج المسابقة (قبول أو الرفض).

الأوراق اللازمة للتقديم في مسابقة وظائف وزارة الأوقاف 2024

تتلخص الأوراق اللازمة للتقديم في مسابقة وظائف وزارة الأوقاف 2024 لعمال المساجد فيما يلي:-

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل شهادة الميلاد مميكنة.

صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

صورة من شهادة الرخصة المهنية.

صورة من المؤهل الدراسي إن وجد.

عدد 3 صور شخصية حديثة للمتقدم.

صحيفة جنائية سارية وموجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود إعاقة.

إيصال الإيداع البنكي.

شروط التقديم في مسابقة الأوقاف للعمال

ألا يكون المتقد قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

اجتياز كافة التدربيات المعدة لشغل وظائف المتاحة والمقررة بمعرفة الوزارة.

أن يكون حسن السير والسمعة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

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