الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

خطوات الاستعلام عن مسابقة الأوقاف عمال مساجد

الأوقاف
الأوقاف

زاد البحث عن خطوات الاستعلام عن مسابقة الأوقاف عمال مساجد التي تم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهر مارس الماضي وذلك لمعرفة نتائج طلبات التقديم وذلك في محاولة لتسهيل إجراءات الاستعلام وإجراء الاختبارات على المتقدمين من كافة المحافظات.

خطوات الاستعلام عن مسابقة الأوقاف عمال مساجد

تتلخص خطوات الاستعلام عن مسابقة الأوقاف عمال مساجد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا) فيما يلي:-

  • الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة مسابقة وظائف الأوقاف.
  • تحديد وظيفة عمال المساجد.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن التقديم ومحافظة إقامته.
  • تسجيل الرقم القومي للمتقدم المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور كافة المعلومات اللازمة عن نتائج المسابقة (قبول أو الرفض).

بوابة الوظائف الحكومية.. التقديم على وظائف الأوقاف 2024

"الأوقاف" تفتتح 19 مسجدًا.. الجمعة المقبل

الأوراق اللازمة للتقديم في مسابقة وظائف وزارة الأوقاف 2024

تتلخص الأوراق اللازمة للتقديم في مسابقة وظائف وزارة الأوقاف 2024 لعمال المساجد فيما يلي:-

  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  • أصل شهادة الميلاد مميكنة.
  • صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
  • صورة من شهادة الرخصة المهنية.
  • صورة من المؤهل الدراسي إن وجد.
  • عدد 3 صور شخصية حديثة للمتقدم.
  • صحيفة جنائية سارية وموجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
  • شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود إعاقة.
  • إيصال الإيداع البنكي.
txt

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مساعد

txt

رابط مسابقة التعليم| المواد المطلوبة مسابقة معلم مساعد مادة 2024 وتوزيعها

شروط التقديم في مسابقة الأوقاف للعمال 

  • ألا يكون المتقد قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي.
  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • اجتياز كافة التدربيات المعدة لشغل وظائف المتاحة والمقررة بمعرفة الوزارة.
  • أن يكون حسن السير والسمعة.
  • ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة.
  • اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

اقرأ أيضا 

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال 2023.. والخطوات

الاستعلام عن مسابقة الأوقاف مسابقة الأوقاف الأوقاف عمال مساجد مساجد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مواد متعلقة

بوابة الثانوية العامة المصرية.. شروط التقديم في مراقبة الامتحانات 2024

التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم.. وشروط التقديم

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم.. أسعار سلع التموين مايو 2024

كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز.. أنواع التأشيرات السعودية

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024.. وشروط إضافة المواليد لبطاقة التموين

اعرف الآن موعد إجازة شم النسيم 2024| أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في العام

إجازات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

أسعار الحديد اليوم السبت 27 أبريل 2024 .. سعر الأسمنت في الأسواق

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

أخطاء يقع فيها العرسان تقتل الفرحة وتنتهى بـ"جثث ومآتم"

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

كشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل منزلها فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة