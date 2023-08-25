الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال 2023.. والخطوات

الأوقاف
الأوقاف

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال 2023، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن خطوات ورابط الاستعلام عن وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين، وتم الإعلان عن النتائج من قبل وزير الأوقاف عن فتح باب التقديم للمسابقة لحاجة الوزارة إلى إمام مسجد ومؤذنين في الكثير من محافظات جمهورية مصر.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:
https://jobs.caoa.gov.eg.
الخطوة الثانية: من الصفحة الرئيسي اختيار أيقونة «الاستعلام».
الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
الخطوة الرابعة: إدخال رقم التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف في الخانة المخصصة.
الخطوة الرابعة: الضغط على أيقونة «استعلام».
الخطوة الخامسة: تظهر كافة البيانات الخاصة بنتيجة مسابقة وزارة الأوقاف المصرية.

شروط التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف عمال 2023

وفي هذا السياق، يوجد العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل في وظائف وزارة الأوقاف المصرية، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

الشرط الأول: إن يكون المتقدم مناسب للوظيفة إلى جانب الحصول على المؤهل الدراسي الأزهري العالي والمناسب للوظيفة.
الشرط الثاني: يجب أن يكون سن المتقدم لوظائف وزارة الأوقاف من 30 عام على الأقل ولا يزيد عن 40 عام.
الشرط الثالث: تقديم ما يثبت الموقف التجنيدي سواء الإعفاء من التجنيد أو إتمام الخدمة العسكرية أو التأجيل.

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الشرط الرابع: يجب أن يكون المتقدم متمتع بالصحة الجيدة وأن لا يكون مصاب بأي مرض يعوق القيام بتنفيذ المهام المطلوبة.
الشرط الخامس: التقدير العام التراكمي للشخص الذي يرغب في التقدم لوظائف وزارة الأوقاف يجب أن لا يقل عن جيد.
الشرط السادس: يجب اجتياز كافة الاختبارات سواء الاختبارات الشفوية أو الاختبارات التحريرية للحصول على الوظيفة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الأوقاف عمال 2023

وفي سياق متصل، هناك العديد من الأوراق التي يجب على الشخص الذي يرغب للتقديم في وظائف وزارة الاوقاف، وتتمثل فيما يلي:

أولا: صورة من بطاقة الرقم القومي.
ثانياً: أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.
ثالثاً: صورة من شهادة الخدمة العسكرية.
رابعاً: صورة من شهادة الرخصة المهنية.
خامساً: صور ة من المؤهل الدراسي.

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