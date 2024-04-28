كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز.. أنواع التأشيرات السعودية

كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز من أكثر تساؤلات المواطنين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث توفر منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية خدمة معرفة كافة المعلومات عن التأشيرة بدون إهدار للوقت والجهد والمال لتسهيل الإجراءات على الوافدين والزائرين.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز

نعرض في السطور التالية كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز عبر منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية لتسهيل الأجراءات على الوافدين والزائرين للمملكة العربية السعودية دون الحاجة للذهاب إلى مباني الهيئات الحكومية والتعامل المباشر مع الموظفين حيث تتلخص فيما يلي:-

الدخول عبر منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام من القائمة الرئسية للموقع.

إدخال كافة البيانات الازمة عن المتقدم للحصول على تأشيرة السفر إلى المملكة العربية السعودية.

تسجيل رقم جواز السفر.

الضغط على أيقونة إجراء البحث.

تظهر على الشاشة المعلومات الخاصة بالتأشيرة المستعلم عنها.

أنواع التأشيرات السعودية

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن تأشيرات السفر إلى المملكة العربية السعودية تنقسم إلى 7 تأشيرات تتلخص فيما يلي:-

الأولى: تأشيرات الحج والعمرة وهى التأشيرات الخاصة بأداء مناسك الحج والعمرة.

الثانية: تأشيرة العلاج للذين يبحثون عن العلاج في المملكة العربية السعودية.

الثالثة: تأشيرة الزيارة الشخصية للراغبين في زيادة المملكة دون أهداف تجارية أو عائلية.

الرابعة: تأشيرة المرور وتكون مدتها 48 ساعة إلى 96 ساعة فقط لتحديد ساعات الترانزيت.

الخامسة: تأشيرة الزيارات التجارية من أجل للقاء الشركاء التجاريين في المملكة.

السادسة: تأشيرة الإقامة لدخول المملكة والإقامة بها لفترات محددة.

السابعة: تأشيرة زيادة العمل لزيارة المملكة العربية السعودية لغايات العمل والتعاون الفني.

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