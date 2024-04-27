كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024 عبر الموقع والأرقام الساخنة

يتساءل الملايين من المواطنين عن كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024 حيث توفر الهيئة العامة للتأمين الصحي خدمات طبية في العيادات المختلفة للمواطنين وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة دون جهد أو إهدار للوقت في ظل الثورة التكنولوجيا.

كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024

نوضح للقراء كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الخطوة 1: الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا).

الخطوة 2: اختيار أيقونة حجز عيادات التأمين الصحي.

الخطوة 3: إدخال البيانات الشخصية للراغب في الحجز.

الخطوة 4: إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك.

الخطوة 5: إدخال الرقم التأميني للمريض للراغب في حجز.

الخطوة 6: تحديد العيادة الراغب في الكشف فيها.

الخطوة 7: اختيار موعد الحجز وتاريخ الكشف الطبي.

الخطوة 8: تحديد اسم الطبيب الراغب في الكشف لديه.

الخطوة 9: استقبال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول لتأكيد موعد الكشف.

الأرقام الساخنة لهيئة التأمين الصحي

يمكن أيضا حجز مواعيد كشف في عيادات التأمين الصحي من خلال الأرقام الساخنة المخصصة لخدمة المرضي في كافة محافظات الجمهورية وذلك لتوفير الوقت والجهد وذلك من خلال الأرقام (0225743324 - 02257454226) حيث يستقبل المكالمات مجموعة مميزة من الموظفين حيث يهدف إلى راحة المرضي دون جهد في الحجز وذلك بإدخال البيانات اللازمة عن المريض ومحل سكنه وأقرب عيادة تابعه للتأمين الصحي له والعيادة الراغب في الكشف بها.

وتعمل الأرقام الساخنة يوميا من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 6 مساءا وذلك لخدمة كافة المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية.

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