تجديد منظومة التأمين الصحي الشامل للعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تجديد إصدار عدد ٧٧٠٨ كارت طبي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تستهدف المنظومة تعزيز وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين المصريين وخاصة العاملين بالجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة، أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل سيساهم في تقليل أعباء الإنفاق الصحي على العاملين، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية، موجهًا بتسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل لجميع العاملين بالجامعة، والذي يُتيح إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة بالعديد من المستشفيات بالمجان، دون أن يتحملوا أي تكلفة مالية مقابل هذا الاشتراك السنوي، كما سيحصل مرضى الأمراض المُزمنة بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج.

وأضاف المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، أن المنظومة تتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات، والتغطية الطبية في حالة إجراء العمليات الجراحية، ومصاريف الإقامة بالمستشفيات، والعلاج بالليزر، والمناظير التشخيصية والجراحية، ودخول الطوارئ، وغيرها من الخدمات التي يوفرها التأمين.

مد فترة قبول طلبات المتقدمين للتسجيل بالدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بسوهاج

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على مد فترة قبول طلبات المتقدمين للتسجيل بالدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحوث حتى نهاية شهر أبريل الجاري ٢٠٢٤.

وأكد النعماني سعي الجامعة بشكل دائم إلى إتاحة المزيد من المجالات والتخصصات الجديدة والمميزة، التي تخدم قضايا المجتمع والبيئة، حيث إن مجال الدراسة بالكلية سيسهم بشكل قوي في دراسة المشكلات البيئية وإيجاد حلول لها، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتنميتها.