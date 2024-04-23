الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يبعث برقيات تهنئة للقيادة السياسية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.

جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكري عيد تحرير سيناء، هذا الانتصار الذى أعاد للشعب المصرى أرضه وكرامته، والذي سيظل انجازًا وطنيًا، ورمزا للفخر والاعتزاز برجال القوات المسلحة المصرية البواسل.

داعيا المولي عز وجل أن يعيد تلك المناسبات السعيدة علي سيادتكم وعلي الشعب المصري بكل خير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة.

محافظ سوهاج يهنئ رئيس الوزراء بذكرى عيد تحرير سيناء

كما بعث محافظ سوهاج برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء هنأه فيها بالذكري 42 لعيد تحرير سيناء.

وجاء في نص البرقية " يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالى محافظة سوهاج وقياداتها بخالص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، هذه الذكرى العزيزة علي قلوبنا، والتي ستظل مبعثا لفخر الشعب المصرى العظيم، ورمزا للكرامة والعزة، سطر فيها رجال القوات المسلحة ملحمة في الفداء، والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن واسترداد أراضيه".

محافظ سوهاج يهنئ القائد العام للقوات المسلحة  بذكرى عيد تحرير سيناء

وبعث أيضا  اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، هنأه فيها بمناسبة الاحتفال بالذكري الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وجاء في نص البرقية: "بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، هذا الانتصار الذى أعاد للشعب المصرى أرضه وكرامته، والذي سيظل انجازًا وطنيًا، ورمزا للفخر والاعتزاز برجال القوات المسلحة المصرية البواسل.

كما بعث "الفقي" ببرقيات التهنئة المماثلة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية والجيوش، موجها التهنئة لجميع قيادات وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم، بهذه الذكري الخالدة، التي ستظل منبع فخر واعتزاز لجميع أبناء الشعب المصري الأصيل.

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