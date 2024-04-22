الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تكثيف الحملات الليلية لرفع الإشغالات وضبط البناء المخالفة في سوهاج

الحملات الليلية
الحملات الليلية لرفع الإشغالات

 شهدت الوحدات المحلية فى محافظة سوهاج، نشاط ملحوظ فى الفترات المسائية خاصة ما بين رفع الإشغالات وأعمال النظافة فى مراكز طهطا وأخميم وحى شرق سوهاج، بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظة سوهاج وبمتابعة اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة.

حملة مكبرة بالسوق الحضري الجديد بمدينة ناصر وضبط ومصادرة 53 مخالفة

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة علي لطفي رئيس الحي، وبمشاركة شرطة المرافق  حملة مكبرة استهدفت السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر.

 وأسفرت عن ضبط 53 مخالفة مرافق متنوعة، وبحضور النقيب وجيه نعيم من شرطة المرافق وخالد الشمندي نائب رئيس الحي ومحمد أمين نائب رئيس الحي وبمشاركة الفنيين بالإدارة الهندسية وقسم الإشغالات.

من جانبه أكد علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف وتأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة رفع الإشغالات والتعديات وخلق متنفس في الشارع السوهاجي ومختلف الأسواق والظهور بالمظهر الحضاري اللائق.

استمرار الحملات المسائية المكثفة لرفع الإشغالات بمدينة طهطا وساحل طهطا 

نجحت  الوحدة المحلية برئاسة لطفى محمد على من وقف البناء المخالف وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الأول العلوى بأحد المنازل بعرب الاطاولة، وذلك من خلال فرق عمل تم تكليفها  للمرور والمتابعة بالشوارع لرصد مخالفات البناء وسرعة التصدي لها وإزالتها في مهدها وقبل تطويرها 

ونجحت الفرق من إيقاف اعمال البناء المخالف وفك وإزالة الشدة الخشبية لسقف الدور الأول داخل الحيز العمراني لقرية عرب الأطاولة علي مساحة 80 متر وتم فك الشدة بالكامل.

 وشدد رئيس المركز على تواصل أعمال المتابعة، ورصد المخالفات اولا بأول وسرعة التصدي لها وإزالتها في مهدها وقبل تطويرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف

طهطا تكثف الحملات المسائية المكثفة لرفع الإشغالات والمخالفات

وتابع المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا الحملات المسائية المكثفة لرفع الإشغالات والمخالفات وضبط الأسواق والشوارع والميادين المختلفة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضارى اللائق بمدينة طهطا وكذلك متابعة منظومة النظافة العامة خلال الفترة المسائية.

ومن جانبه أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على ضرورة المتابعة المستمرة والعمل على رفع الإشغالات والمخالفات، والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق.

الوحدات المحلية محافظة سوهاج رفع الإشغالات مراكز طهطا حي شرق اللواء طارق الفقى السوق الحضري

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