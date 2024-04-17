محافظ سوهاج يفتتح مدرسة لغات للتعليم الأساسى بـ"الشعارنة"

في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي، افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، مدرسة "فاطمة الزهراء" الرسمية لغات للتعليم الأساسي، بقرية "الشعارنة" التابعة لمركز سوهاج، بحضور النائب أحمد عواجة، عضو مجلس النواب، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والمهندس السيد أبوعقيل، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وهلال زكي، رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وتفقد المحافظ المدرسة واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشائها، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وتتكون من 5 طوابق، على مساحة إجمالية 3000 متر مربع، بينما يشغل مبنى المدرسة مساحة 2300 متر مربع، وتشمل 22 فصلا دراسيا، منها "4 فصول رياض أطفال، و12 فصلا ابتدائيا، و6 فصول إعدادي"، بالإضافة إلى فناء وملعب نجيل صناعي.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز للإنشاءات بالمدرسة، مؤكدا أنها إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب، وتقليل كثافة الفصول، وتوفير الأجواء التعليمية المناسبة لتحقيق التفوق والنجاح، داعيا للاستفادة القصوى من إمكانات المدرسة، موجها التهنئة لأهالي قرية الشعارنة بافتتاح المدرسة الجديدة.

كما افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، المبنى الجديد لمجلس مدينة أخميم بميدان الري، بعد الانتهاء من إنشائه على مساحة 900 متر، وبتكلفة 17 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم الجديد، واستمع إلى شرح مفصل عن المبنى والأقسام المختلفة به، حيث تم إنشاؤه بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، ومديرية الإسكان، ويتكون المبنى من 6 أدوار وبدروم، ويضم الدور الأرضي "المسجد، تصالحات، معاونين، الأمن، السوتش، شئونا إدارية، مركزا تكنولوجيا، الأرشيف"، والدور الأول علوي يضم "مكتب رئيس المركز، السكرتارية، الشئون القانونية، نواب رئيس المركز، سكرتارية الوحدة، مشروعك، مدير الشئون الإدارية، علاقات عامة، قاعة اجتماعات"، بينما يضم الدور الثاني علوي "رخص المباني، مخالفات المباني، مدير الإدارة الهندسية، تخطيط ومتابعة، مدير التفتيش، إدارة المتابعة، مركز المعلومات، البيئة، المشروعات، المهندسين، الفنيين، قاعة تدريب".

ويضم الدور الثالث علوي "شطب ومراجعة، شئون مالية، مدير الحسابات، مراقبة مالية، دفع إلكتروني، ماهيات، إدارة التعاقدات العامة، مدير الموارد البشرية، جزاءات ومعاشات، خدمة مواطنين، موارد بشرية"، ويتكون الدور الرابع علوي من "الأملاك، المتغيرات المكانية، وحدة تكافؤ الفرص، الأزمات، المواليد، رخص المحلات، إدارة المجالس والمؤتمرات، وحدة تقارير الجهاز المركزي، المواقف، الطرق، الإيرادات والإسكان"، فيما يشمل الدور الخامس علوي "غرف الحفظ"، والسادس علوى "استراحة".

وأشاد المحافظ بمستوى إنشاءات وتشطيبات المبنى والجودة في التنفيذ، مؤكدا أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المبنى، واستغلال المبنى وتجهيزاته الاستغلال الأمثل في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.