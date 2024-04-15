"نفسي أقابل الرئيس وأتصور معاه".. "عبد الرحمن" يروي لـ"الدستور" تفاصيل مبادرة "طاقة مش إعاقة"

في جنوب محافظة سوهاج، لخص عبد الرحمن الديب شاب من ذوي الإعاقة، قصة الإرادة والطموح والمعاناة في كلمات صادقة كتبها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها روادها بين مشجعين له ومتعاطفين معه.

وفي كلمات موجزة، شرح فيها قصته مع الإعاقة وكيف تغلب عليها وحولها بالإرادة والعزيمة إلى نجاح، ليثبت للأصحاء والمعاقين أن الإرادة والعزيمة غالبة.

وقال “عبد الرحمن”: “أسمى عبدالرحمن أحمد محمد الديب من إحدى قرى المنشاة بلد الشيخ محمد صديق المنشاوي وبلد الفنان القدير الراحل حمدي أحمد وهي بلد تمتد بجذورها في أعماق التاريخ وتعتبر ثاني محمية أثرية رومانية بمصر بعد الإسكندرية، ومن قلب صعيد مصر حيث المعاناة من ضعف إمكانيات كثيرة في التعامل مع ذوي الهمم من ضعف ثقافي وموروثات مجتمعية وتعليمية وحكومية.. اختارني الله عز وجل وأنعم على بأن أكون أحد هؤلاء المختلفين من ذوي الهمم وأعانى من الشلل الدماغي، لكن منذ نعومة أظافري وأنا لا أرى في نفسي أي إعاقة، فانا أفهم كما يفهم عموم الناس، والكلمات مختمرة داخل عقلي وجاهزة للخروج ولكنها لا تخرج من لساني بنفس سرعة الأصحاء فتخرج بطيئة أحيانا ومتكسرة أحيانا أُخرى ويفهمني المعتادين على التعامل معي ويفهمني أي أحد ولكن بتركيز أكبر".

وأضاف: "أطراف جسدي لا تساعدني على تنفيذ الأشياء كالأصحاء ولكنى أجد الحلول دائما واتحايل على كل المعوقات والصعوبات للوصول الى ما أريده ولا اعترف بان هناك شيء مستحيل فالإعاقة بالنسبة لي هي أصغر تحدياتي".

وفي السياق، تواصل "الدستور" مع “عبد الرحمن” ليروي لنا تفاصيل قصته، حيث قال: "منذ صغري وأنا مهتم بالقراءة والاطلاع، وبذلت جهداً كبيراً للتعبير عن الأفكار والموضوعات بشكل متميز ومختلف عن الجميع، جربت مراراً في الكتابة النثرية والشعرية، وتفاعلت مع الشعراء وأصبحت من الرواد الدائمين لقصور الثقافة، وشاركت بكتاباتي في مختلف الفعاليات والأمسيات الثقافية، وأُشيد بجهودي من قبل الجميع، حتى أكملت كتابة أول ديوان شعري لي بعنوان “أبطال الإرادة”، ومن اسمه يمكن أن تستشف أنني أتحدث عن نفسي وعن أقراني من ذوي الهمم، لكن بشكل إيجابي يجب أن يكون".

وأضاف أنه ألف أغنيتين “أنا عندي حلم” و“لست المعاق”، موكدا أن موهبته لم تتوقف عند الكتابة فقط فقد دخل في مجال التمثيل المسرحي وشارك في تأسيس الفرقة الخاصة بنجوم المسرح لذوي الهمم بالقاهرة التي شاركت في مسرحية "حلم حلمي" وعرضت على مسرح وزارة الشباب والرياضة أمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومسرحية "عايز ولد" التي عرضت على مسرح قصر ثقافة شبين الكوم وقصر ثقافة السادات بالمنوفية ومسرحية "ليلة من ألف ليلة" ومازالت في مرحلة البروفات على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

واستكمل: “تشرفت بحضور احتفالية قادرون باختلاف ٢٠٢٤ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي”، معربا عن أمنياته بمقابلة الرئيس وأخذ صورة تذكارية معه لأنه من المحبين له ومؤمن بأن مستقبل مصر بأمان في ظل قيادته الرشيدة.

وتابع “الديب” في حديثه لـ"الدستور": “كنت من المتفوقين في الدراسة وحصلت على المركز الثاني في الثانوية العامة لذوي الهمم بمحافظة سوهاج عام ٢٠٢٣ بمجموع ٨٦،٥ % والتحقت بكلية الحقوق جامعة سوهاج، وأما على المستوى الخدمي أسست مبادرة “طاقة مش إعاقة” التي تهدف لتجمع ذوي الهمم داخل كل منطقة جغرافية ومناقشة مشاكلهم والحلول المقترحة من وجهة نظرهم وبلورتها بنقاط محددة وقابلة للتطبيق لعرضها على مسئولي التنفيذ داخل الجهاز الإداري للدولة او المؤسسات والجمعيات الأهلية المعنية بذوي الهمم أو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إذا كان الأمر يتطلب سن قوانين وتشريعات للتطبيق وكذلك عمل حلقات تواصل مع القيادات بمختلف الوزارات لحل سريع لمشكلات ذوى الهمم”.

وتحدث عن العقبات التي تواجهه وأبرزها امتحانات الكلية التي لا تراعى ولا تضع أي معايير في وضع الامتحان للطالب المعاق وفقا لنوع ودرجة إعاقته وهي مشكلة تهدد مستقبله ومستقبل اقرانه من ذوي الهمم.

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