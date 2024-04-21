محافظ سوهاج يفتتح المركز الطبي بحي الكوثر

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، المركز الطبي بحي الكوثر، والذي تم إنشاؤه لتقديم الخدمات الطبية لأهالي منطقة حي الكوثر والقرى المجاورة، بتكلفة أكثر من 18 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات عيد سوهاج القومي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للمشروعات القومية، وخاصة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.



رافق المحافظ خلال الافتتاح كل من: "الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان الجهة المشرفة على التنفيذ، والدكتور محمد عبد الهادي مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وفريدة سلام رئيس حي الكوثر".



وتفقد محافظ سوهاج الأقسام المختلفة بالمركز، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاؤه، حيث يقع على مساحة مسطحة 2600 متر، ويشغل مبنى المركز مساحة 600 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق " دور أرضي+ 3 أدوار علوية "، وسور محيط بالمركز، ومكان انتظار للسيارات، ويضم الدور الأرضي "الاستقبال، وغرفة طوارئ، وصيدلية، ومخزن أدوية، وغرفة الأشعة، وعيادة العظام، وغرفة متابعة الحمل، وغرف التعقيم، والنفايات، والأنظمة، والكهرباء، وملفات المرضى، ومغاسل الملابس".



فيما يشمل الدور الأول علوي "صالة انتظار المرضى، و2 عيادة طب الأسرة، وعيادات الأطفال والباطنة، والقلب، والجلدية والتناسلية، وغرفة أخذ عينات، ومعامل الدم والطفيليات، و4 غرف للتعليم الصحي، ومراقبة الكاميرات، والأنظمة والكهرباء، ويضم الدور الدور الثاني علوي " صالة إنتظار المرضى، و2 عيادة أسنان، و4 عيادات للنساء والتوليد، والكلى والغدد الصماء، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، ومكتب مدير المركز، ومكتب الصحة، وإدارة الحسابات، و3 غرف للمعلومات، والأنظمة، والكهرباء"، بينما يضم الدور الثالث علوي "سكن للأطباء والتمريض".