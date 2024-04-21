رئيس جامعة سوهاج يبحث استعدادات استقبال 50 مصابًا فلسطينيًا بالمستشفيات الجامعية

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا طارئًا مع أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها استعدادًا لاستقبال 50 مصابًا فلسطينيًا، وذلك في خضَّم تصاعد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، بحضور الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، واللواء طارق حافظ، مدير الأمن الجامعي، وسامية زايد مدير المدن الجامعية.

وثمَّن النعماني، جهود الدولة المصرية التي لا تدخر جهدًا لمساعدة الأشقاء في فلسطين لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

تقديم الخدمات العلاجية

ووجَّه النعماني، بتقديم كل الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، إلى جانب تقديم الخدمات الوقائية، من خلال رصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، مع توافر مخزون كافٍ من الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأسطوانات الأكسجين، وأكياس الدم والبلازما.

وقال الدكتور مجدي القاضي، إن رئيس الجامعة، قد وجَّه بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة كل الاستعدادات لاستقبال المصابين وعلاجهم حتى تماثلهم للشفاء التام، مضيفًا أن اللجنة تضمنت تجهيز الفرق الطبية، والتغذية والإقامة والتجهيزات الأمنية وغيرها.