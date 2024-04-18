مستشفى سوهاج الجامعى يستقبل 12 مصابا إثر حادث مروع بالطريق الصحراوي الغربي

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى الجديد ١٢ مصابا من قرية نجع الجبل مركز جهينه اثر حادث مروري مروع على الطريق الصحراوي الغربي، أثناء عودتهم من مركز دشنا، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إنه تم نقل ٤ حالات إلى العناية المركزة، أما الحالات الأخرى تتراوح إصابتهم بين إصابات شديدة ومتوسطة وجاري عمل اللازم لهم.

وأكد النعماني، أن مستشفيات سوهاج الجامعية على أهبة الاستعداد لاستقبال مصابي الحوادث في أي محافظة، موجهًا بتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات لعلاج المصابين، الى ان يتم شفائهم وتجاوز تلك المرحلة.

وقال الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب البشري، إن حالات الاصابة الناتجة عن الحادث الذى وقع على الطريق الصحراوي الغربي، عبارة عن كدمات وسحجات واشتباه كسور واشباه نزيف بالبطن، وإصابتهم شديدة إلى متوسطة ، الا انه هناك ٤ حالات في حالة خطيرة وجاري اتخاذ مايلزم وتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية لهم.

وأضاف الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجديد، أن متوسط عدد الحالات التي تستقبلها المستشفي الجديد ٣٠٠٠ حالة شهريًا، مؤكدًا انها صرح طبي عملاق مجهز علي اعلي مستوي ويضم مجموعة متميزة من المتخصصين في كافة المحالات الطبية.