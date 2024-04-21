الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب الخلافات على أرض زراعية.. ضبط 4 أشخاص في مشاجرة بطما بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز طما شمال المحافظة بين طرفين بسبب الخلافات على أرض زراعية، نتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص تم نقل مصاب منهم لمستشفى أسيوط، ومصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقي العلاج.

 

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى وتمت ضبط المتهمين والسلاح والمستخدم.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عبد السلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين بمركز شرطة طما بين " طرف أول " حسني ه ع ع 36 سنة عامل زراعي مصابًا " بطلق ناري بالفخذ الأيمن " – وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي، وشقيقه محمد ه ع ع 42 سنة عامل زراعي.

 

وبين "طرف ثان" الخولي ع ت ا 54 سنة عامل زراعي مصابًا "بطلق ناري سطحي بالبطن"، وشقيقته جملات ع ت ا 60 سنة ربة منزل مصابة "بطلق ناري بالقدم اليسري"، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول الأداة المستخدمة وبحوزة الأول من الطرف الثاني الأداة المستخدمة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم مما نجم عنه الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية بذات الناحيةواسفرت  المشاجرة بدائرة مركز شرطة طما عن وجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى وتمت ضبط المتهمين والسلاح والمستخدم.

 

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية بسوهاج مشاجرة مركز طما الخلافات اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير امن سوهاج

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