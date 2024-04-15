وكيل زراعة سوهاج: نستعد لاستقبال القمح بـ17 موقعا ونستهدف حصاد 184 ألف فدان

قال الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج إن محصول القمح بسوهاج يعد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ويعتبر المحصول الأول بسوهاج في الزراعات الشتوية، حيث بلغت المساحة المنزرعة فى سوهاج هذا العام 183518 فدانا منتشرة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف دياب فى تصريحات لـ"الدستور" أن وزارة الزراعة بإشراف وزير الزراعة السيد القصير تولى محصول القمح اهتمام كبير بهدف زيادة المساحة المنزرعة منه ورفع متوسط إنتاجية الفدان وذيادة المورد من المحصول للجهات التسويقية المختلفة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي في صورة رغيف خبز مدعم يستفيد منه الجميع، وذلك من خلال توفير التقاوي المعتمدة طبقًا السياسة الصنفية وتوفير الأسمدة المدعمة اللازمة للزراعة داخل 300 جمعية تعاونية زراعية تقوم بالصرف من خلال كارت الفلاح والذي يضمن وصول دعم السماد الي مستحقيه.

موسم الخير.. بدء توريد القمح من المزارعين إلى شون وصوامع الحكومة بسعر 2000 جنيه للإردب

وأكد وكيل زراعة سوهاج أن عدد الصوامع التخزينية وشون لتخزين الاقماح بلغت 17 موقع تخزيني والتي تستوعب أكثر من 169 ألف طن قمح وقد سبق تحديد سعر التوريد لأردب القمح 150 كجم بمبلغ 2000 جنيه، لافتا أنه تم توفير آلات الحصاد اللازمة من خلال قطاع الزراعة الآلية بأسعار تنافسية للراغبين في استاجارها.

من جانبه أكد المهندس محمود عبد العال مدير المكتب الفنى بمديرية الزراعة بسوهاج،أن هناك متابعة مستمرة للجمعيات الزراعية فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة التي يحتاجها المزارع وتقوم مديرية الزراعة بسوهاج من خلال الإدارات الفنية المختلفة مثل الإدارة العامة لمكافحة والتي تقوم بالمرور الدوري بهدف اكتشاف اي إصابات بالأمراض الفطرية أو الحشرية ويتم التعامل معها بشكل مباشر.

وأضاف كما تقوم كذلك إدارة الإرشاد الزراعي بالمرور الدوري وعقد الندوات الإرشادية والمدارس الحقلية والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة الزراعية لدى المزارعين وتوفير الدعم الفني اللازم للمزارعين بدء موسم الحصاد

وفى السياق، أضاف المهندس خميس على محمد مدير الشئون الزراعية بالمديرية أنه فى إطار المتابعة الدورية للزراعات والتأكد من سلامتها والاستعداد لموسم حصاد الذهب الأصفر وبالتنسيق مع مديرية التموين بسوهاج يتم عمل زيارات متابعة للصوامع والشون للتأكد من جاهزية الصوامع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية الناتجة عن حصاد محصول القمح والذي تم البدء فعليًا به، وقد تقرر بدء استقبال الاقماح المحلية بداية من 15 أبريل

ولفت الى عقد عدد من الندوات الإرشادية واللقاءات مع المزارعين بالأرض الزراعية خلال الفترة الماضية بهدف حث المزارعين وتوضيح أهمية التوريد للمحصول وضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح الذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين، كما يقلل من الفاتورة الاستيرادية للقمح خاصة في ظل الظروف العالمية وارتفاع سعر الدولار

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